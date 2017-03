Aserbaidschan-Coach: Gegen Deutschland leichtestes Spiel

artikel-ansicht/dg/0/

Baku (dpa) Aserbaidschans Fußball-Nationaltrainer Robert Prosinecki hat vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Deutschland am Sonntag in Baku die Erwartungen im Gastgeberland gedämpft.

«Deutschland ist immer Favorit. Wir können nur kämpfen, versuchen, unser Bestes zu geben», sagte der einstige Mittelfeldstar in einem Interview des «Kicker». «Das Beste wäre, wenn die Deutschen sagen würden: Das war nicht so leicht.» Die Partie sei wegen der Konstellation aus seiner Sicht das leichteste Spiel.

Die Mannschaft von Prosinecki ist in der Gruppe C nach vier Spieltagen mit sieben Zählern Dritter hinter dem DFB-Team und den punktgleichen Nordiren. Das hat vor dem Gastspiel des mit zwölf Punkten führenden Weltmeisters die Euphorie geschürt. «Das wird ein Spektakel für das Land», erklärte Prosinecki. «Falls wir nicht verlieren, würde Aserbaidschan explodieren.»

Allerdings hält der einst bei Roter Stern Belgrad, Real Madrid und dem FC Barcelona aktive 48-Jährige eine WM-Qualifikation von Aserbaidschan für wenig realistisch. «Viele Fans glauben, dass wir die Endrunde in Russland erreichen. Aber so weit sind wir noch nicht», betonte Prosinecki. Sein Team gewann jeweils 1:0 in San Marino und gegen Norwegen, spielte 0:0 in Tschechien und unterlag zuletzt 0:4 in Nordirland.