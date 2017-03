artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Die Hymne "Wer die Rose ehrt" des Sängers "Cäsar" mit dem berühmten Blockflötensolo ist legendär. Heute gehört nur noch Thomas Schoppe zur Urbesetzung von Renft. Viele der Wegbegleiter sind gestorben. Dennoch: Seit 50 Jahren steht die Combo auf der Bühne, am Freitag auch in Oranienburg, am 8. April in Templin.

artikel-ansicht/dg/0/1/1561475/

diese Woche in Oranienburg: Renft steht seit 50 Jahren in wechselnden Besetzungen auf der Bühne. Letzter verbliebener Ur-Renfter ist Schoppe (Dritter von links).

diese Woche in Oranienburg: Renft steht seit 50 Jahren in wechselnden Besetzungen auf der Bühne. Letzter verbliebener Ur-Renfter ist Schoppe (Dritter von links). © MZV

Rückblickend hat Renft Generationen bewegt. Fans können heute noch alle Lieder mitsingen. Die Band, die kleine Säle auf dem Lande füllte, aber auch Langspielplatten herausbrachte, die nur unter dem Ladentisch weggingen, tourt wieder. Mit Thomas Schoppe, der 1969 zur Band stieß und der noch heute unnachahmliche Riffs auf der E-Gitarre greifen kann, ist als einer der letzten Ersten mit dabei.

Namen wie Bandgründer Klaus "Jenni" Renft (2006 gestorben), Jochen Hohl am Schlagzeug, Gitarrist und Sänger Peter Gläser "Cäsar" (gestorben 2008), Liedermacher Gerulf Pannach (1998 gestorben), Multiinstrumentalist Peter "Pjotr" Kschentz (gestorben 2005), Sänger Christian "Kuno" Kunert und Gitarrist Heinz Prüfer (tödlich verunglückt 2007) sind untrennbar mit der Bandgeschichte verbunden. Jeder dieser Männer hat auf seine Weise die Formation geprägt, die zwischen die politischen Fronten geriet und als beispielhaft gelten kann, beschäftigt man sich mit DDR-Rockmusik und deren Verquickungen zur Staatsmacht.

Denn nicht die Bands allein bestimmten, welche Platte herauskommen durfte, welche Texte die Rillen trugen oder wer in den Westen reisen durfte. Neben Erich Honecker und den Politbüro-Mitgliedern war es auch der FDJ-Zentralrat, der mitmischte, Zeilen an Stasi-Akten weiterreichte oder in Schubladen verschwinden ließ. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang unbedingt Hartmut König und Egon Krenz.

So erntete das Renft-Lied "Glaubensfragen" über Bausoldaten der NVA, die sonst gewöhnlich totgeschwiegen wurden, bei den Fans großen Beifall. Die Oberen aber verstanden nicht, was die Jugend in der DDR bewegte. Und am Ende führte die "Rockballade vom kleinen Otto" über einen auf der Elbe nordwärts fahrenden Kahn zum endgültigen Spiel- und Auftrittsverbot der Band im Jahr 1975. Gedeutet als missglückte Flucht, bedeutete der Text das Ende für die beliebte und gefeierte Band.

Auch die Musiker selbst gerieten zwischen die Fronten. Unzählige Dokumentationen in Magazinen und im Fernsehen haben das seit 1990 analysiert. Nicht zuletzt traf es auch die Kultband Renft. "Cäsar" offenbarte in seiner Biografie "Wer die Rose ehrt", die am 12. März 2007 im Buchhandel erschien, 22 Jahre als IM Klaus Weber für die Stasi spioniert zu haben. Der geliebte und verehrte Sänger mit den langen, blonden Locken, Frauenschwarm und charismatischer Lyriker, unangepasster Vagabund, schockte Fans, erntete aber auch viel Lob für den Mut, endlich zu erzählen.

"Monster" Schoppe, der so heißt, weil er einst beim Vorsingen bei Klaus Renft das gleichnamige Lied von "Steppenwolf" darbot, sagte später im Gespräch mit dem Musikmagazin "Rolling Stone": "Ein guter Sozialist war ich nie. Schon mit sieben habe ich frohlockt, als ich von Stalins Tod hörte, obwohl Staatstrauer angesagt war." Und: "Ich kannte Cäsar ganz anders. Der hat niemanden angeschissen." Bandmitglieder wie Ex-Thomaner Kunert und Liedermacher Pannach sahen das vielleicht anders. Die beiden Leipziger saßen monatelang im Stasi-Gefängnis und wurden 1977 zwangsweise ausgebürgert.

Wie diffizil das Ganze war, zeigt "Cäsars" Renft-Nachfolgeband "Karussell". Sein Kumpel Wolf-Rüdiger Raschke spionierte Klaus Renft hinterher, ohne dass Gläser oder Renft davon wussten. Viele der 800 Rockmusiker der DDR machten ähnliche Erfahrungen. Sie spielten mit, korrumpierten sich oder litten unter Auftrittsverboten. Viele gingen in den Westen, um zu erfahren, dass sie ihr Publikum nicht mitnehmen konnten. Dieter Hertrampf von den Puhdys sagte einmal in einer mdr-Dokumentation: "Renft wollte die Welt verändern, wir wollten einfach nur Musik machen. Musik machen hat funktioniert in der DDR."

Und doch: Als "Cäsar" 2008 starb, standen die Fans und Musikerkollegen in Leipzig Schlange. Sie trugen auf dem Südfriedhof einen ganz Großen der DDR-Rockmusik zu Grabe, einen Philosophen und Lyriker. Seine Blockflöten-Soli sind unvergessen, seine Stimme machte Gänsehaut.

Wenn sich Renft am Freitag präsentiert, dann geht das nicht ohne diese Geschichten, transportieren sie doch eine Lebenswirklichkeit, die kaum mehr fassbar scheint. Heute sitzen neben "Monster" Schoppe Delle Kriese am Schlagzeug, Marcus "Basskran" Schlussen und Gisbert "Pitti" Piatkowski auf der Bühne. Sie haben bei City oder Gundermann gespielt und schlagen kraftvolle Sounds der neuen Zeit an, die auch leise Töne kennt. Oft ersetzt die akustische die E-Gitarre, sind die Drums kleiner. Die Band sitzt näher am Publikum, das diese Intimität zu schätzen weiß. "Renft-akustisch" heißt die Jubiläumstournee. Mancher Oranienburger legt vielleicht später noch einmal die alte Vinyl von Amiga auf und hört laut die Sounds seiner Jugend.

Für das Konzert in der Orangerie am Freitagabend um 19.30 Uhr gibt es nur wenige Restkarten. Wer die Chance verpasst hat, kann sich das nächste Konzert in Templin vormerken. Am 8. April ist Renft ab 20 Uhr im Multikulturellen Centrum MKC in der Prenzlauer Allee 6 auf Tour. Tickets gibt es unter 03987 551063 oder 2631 sowie unter www.multikkulturellescentrum.de.