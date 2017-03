MOZ-Talk: "Ich habe auch manchmal Zweifel"

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (MOZ) Um Glaubensfragen ging es am Mittwochabend beim MOZ-Talk mit der Theologin Angelika Behnke. Im ausverkauften Großen Saal des Kleist Forums sprach die erste Pfarrerin der Dresdner Frauenkirche über ihre Kindheit in der DDR und verriet, was sie gegen Sprachlosigkeit tut.

Zwei Gegenstände, die ihr persönlich etwas bedeuten, brachte Pfarrerin Angelika Behnke auf die Bitte der MOZ-Talk-Moderatorinnen Lilo Wanders und Claudia Seiring mit: ein martialisch anmutendes Nagelkreuz und ein filigraner Engel aus Naturmaterialien. Ersteres steht für die Idee des Friedens und der Versöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg - genauso wie die Dresdner Frauenkirche, in der Angelika Behnke seit November vergangenen Jahres als Pfarrerin tätig ist. Der selbstgebastelte Engel wurde ihr dort nach ihrer Einführungspredigt geschenkt. "Er steht dafür, dass sich viele Menschen mit dem, was sie tun identifizieren und mit Herzblut dabei sind. Das berührt mich jeden Tag von neuem", sagte die Theologin.

Angelika Behnke kennt Frankfurt, und die Frankfurter kennen sie. 2010 wurde sie von der Landeskirche zum Entsendungsdienst, so nennt sich die erste Stelle als Pfarrer, in die Oderstadt geschickt. Als Seelsorgerin betreute sie den Ortsteil Güldendorf und die Einrichtungen des Lutherstifts in Frankfurt und Seelow. "Ich brauche die Basis und die Menschen, ich muss da sein, wo das wirkliche Leben ist", beschrieb sie ihre Motivation. Damit hat sie das Vertrauen der Menschen gewonnen, viele fühlen sich ihr noch immer verbunden. Als bekannt wurde, dass die Pfarrerin Gast beim MOZ-Talk ist, gehörten Mitglieder der evangelischen Kirchengemeinde zu den Ersten, die sich Karten für die Veranstaltung sicherten. Den Kontakt zu Frankfurt hält Angelika Behnke nach wie vor. Im Mai erwartet sie in Dresden Besuch aus dem Frankfurter Lutherstift.

Aufgewachsen ist Angelika Behnke, Jahrgang 1973, in Neuhardenberg, das damals noch Marxwalde hieß. Ihre Eltern betrieben eine Gärtnerei, lieferten Blumen für glückliche und traurige Anlässe gleichermaßen. "Mir liegt das Zuhören. Ich war schon als Kind damit vertraut, Menschen an den wichtigsten Stellen ihre Lebens zu begleiten", sagte sie. Ihr christlich geprägtes Elternhaus und die örtliche Kirchengemeinde seien für sie damals "Oasen der Freiheit" gewesen, "wo freies Denken möglich war". Schon als Jugendliche übernahm sie Teile des Gottesdienstes, andererseits wollte sie in der Schule nicht anecken. Noch vor der Konfirmation nahm sie an der Jugendweihe teil. Die politische Wende 1989 habe sie als "innere Befreiung" erlebt.

Dennoch nahm Angelika Behnke nicht den direkten Weg zum Theologie-Studium, sondern schrieb sich zunächst als Dolmetscherin für Russisch und Italienisch ein. "Sprache hat mich interessiert, doch ich habe es bald gemerkt, dass es eine einseitige Geschichte war", erzählte sie. Ihre Begabung, die sie als Geschenk empfindet, liege darin zu predigen und Menschen auf diese Weise zu erreichen. "Ich habe auch manchmal Zweifel", erklärte sie offen und fügte hinzu: "Es gibt Zeiten, wo ich nicht beten kann." Dann helfe es ihr, in der Bibel zu lesen, sich dort die Sprache zu leihen, wenn einem selbst die Worte fehlten.

Die Kirchen im Land ermunterte Angelika Behnke, sich als offene und einladende Gemeinde zu präsentieren und Menschen, die auf der Suche sind, schon an der Tür willkommen zu heißen. "In der Frauenkirche gibt es für jeden Gottesdienst und jede Veranstaltung Hefte, in denen Lieder und Gebete abgedruckt sind", berichtete sie. Das senke die Hürde für all jene, die in die Kirche kommen wollen, aber unsicher sind.

Zu den weiteren Gästen beim 17. MOZ-Talk gehörten die Eisschnellläuferin Claudia Pechstein, der Berliner Schauspieler Klaus Nothnagel, Sänger Dirk Michaelis ("Als ich fortging") sowie die Frankfurter Rapper Fabian Skopiak und Dominique Jahnke. Wie es weiterging, lesen Sie in der Freitagsausgabe der MOZ.