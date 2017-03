artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Nach dem Anschlag in London soll das Brandenburger Tor in Berlin in den Farben der britischen Flagge angestrahlt werden. Je nach Lichtverhältnissen werde dies am Donnerstag zwischen 17.00 und 18.00 Uhr beginnen, teilte eine Senatssprecherin mit. Die Geste diene dem Gedenken an die Opfer des Terroranschlags in London.