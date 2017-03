Die Vielfalt der Region

artikel-ansicht/dg/0/

Es ist eine Talk-Show im Dialogformat, der aufgezeichnet und als Spots bald auf Youtube zu sehen sein wird. Kunst, Kultur und Natur im Fläming - hinter jedem Projekt steht ein Mensch mit einem Traum, einer Vision und einer Geschichte.

Dieser Mensch und seine innere Motivation wird in einem ehrlichen und direkten Gespräch sichtbar gemacht.

Die Gäste des ersten Talks am kommenden Freitag, 31. März, um 19.00 Uhr in Mal's Scheune - Studio Wiesenburg sind Barbara Klembt, ehemalige Bürgermeisterin von Wiesenburg und jetzige Vorsitzende des Tourismusvereins in Wiesenburg, sowie Dieter Wankmüller vom Sensthof in Reetz, mit seinen Projekten OeLaLa Zentrum und Naturinsel Reetz. Die Moderatorin übernimmt Christine Boock, Filmemacherin aus Borne.

Beim Gespräch und der Aufzeichnung sind Gäste willkommen. Im Anschluss gibt es noch die Möglichkeit, sich in gemütlicher Atmosphäre austauschen.

Anmeldung: mals-scheune@gmx.de oder 0178/697572.