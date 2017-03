Wasser in den Mittelpunkt gerÃ¼ckt

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Belzig (MZV) Infostände im Foyer der SteinTherme, verschiedene Aqua-Kurse in der BadeWelt, außergewöhnliche Aufgüsse in der Sauna und besondere Verwöhnangebote machten am Mittwoch im Bad Belziger Gesundheitsfindling auf einen besonderen Tag aufmerksam: den Weltwassertag.

Von den Vereinten Nationen bereits 1992 ausgerufen, liegt dessen Premiere in der Kur- und Kreisstadt gerade einmal ein Jahr zurück.

Am 22. März 2016 richteten die Heilbäderverbände aus Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt erstmals eine gemeinsame Veranstaltung zum Thema in den Kurorten der drei Bundesländer aus. Daran wurde nunmehr auch im Bad Belziger Thermalbad angeknüpft. Wer dort in der Badewelt Erholung suchte, konnte unter anderem an kostenlosen Nordic-Aqua-Walking, Aqua Rider und Aqua Zumba Schnupperkursen teilnehmen.

Ein Gefühl für die überragende Bedeutung des Wassers erhielten Besucher im Foyer. Der Bad Belziger Reiseunternehmer Frank Habdank etwa präsentierte unter anderem Gesundheits- und Wellnessreisen, während am Informationsstand der Firma Christinenbrunnen das Mineralwasser in den Mittelpunkt gestellt wurde.

Am Abend bestand zusätzlich Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Eine Führung durch die Haustechnik eröffnete interessierten Besuchern einen Einblick in das Herz des Gesundheitsfindlings.

Therme-Chef Dr. Christian Kirchner begrüßte im Verlauf des Tages auch Bürgermeister Roland Leisegang und zeigte sich am Weltwassertag rundum zufrieden. Schließlich schippert die hiesige Therme im 15. Jahr ihres Bestehens endlich in ruhigem Fahrwasser. Der Aktionstag rund um das kostbare Nass dürfte nicht minder dazu beitragen, dass die Besucherzahlen - im vergangenen Jahr waren es knapp 148.000 - sich weiter positiv entwickeln.