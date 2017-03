78-jährige Frau vermisst

artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick (GZ) Mit einem Hubschrauber, Fährtenhunden und einem Großaufgebot an Beamten sucht die Polizei seit Mittwochabend die 78-jährige Eveline Bohm in Zehdenick. Die an Demenz erkrankte Frau ist im AWO-Seniorenzentrum "Havelpark" untergebracht, wo sie seit dem frühen Abend vermisst wird. Laut Polizei kann Eveline Bohm ihre Demenz gut überspielen. Man merkte es ihr oft nicht an, dass sie sich nicht orientieren kann.