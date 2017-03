artikel-ansicht/dg/0/

Melbourne (dpa) Ein Fall eines verschwundenen Kindes könnte in Australien nach 47 Jahren vor der Aufklärung stehen. Ein Mann wurde in Melbourne wegen Entführung und Mordes eines Mädchens verhaftet, das 1970 als Dreijährige von einem Strand in Wollongong nahe Sydney verschwunden war, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag vor Reportern sagte. Der 63-jährige Verdächtige war den Angaben zufolge bereits in den Monaten nach der Entführung vernommen, aber nie offiziell beschuldigt worden.