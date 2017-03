Breitenreiter zu Heldt: «funken auf einer Wellenlänge»

artikel-ansicht/dg/0/

Alte Differenzen aus gemeinsamen Zeiten beim FC Schalke 04 seien ausgeräumt. «Horst und ich funken auf einer Wellenlänge und denken ähnlich», sagte der neue 96-Coach im Interview des «Kicker». Der frühere Schalker Manager Heldt hatte Breitenreiter als Nachfolger des beurlaubten Daniel Stendel zum Zweitliga-Vierten Hannover geholt.

Große Veränderungen plant der frühere 96-Profi Breitenreiter nicht. «Ich will Dinge, die funktioniert haben, nicht verändern», sagte der 43-Jährige im Interview des «Redaktionsnetzwerkes Deutschland» und fügte in der «Bild» zum selben Thema hinzu: «Ich werde sicher nicht alles auf den Kopf stellen.» Clubchef Martin Kind fordert von Breitenreiter den Wiederaufstieg in die Bundesliga.