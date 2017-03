Passionsoratorium in Ziesar

artikel-ansicht/dg/0/

Ziesar (MZV) In der evangelischen Kirche in Ziesar erklingt am Samstag, 1. April, ein Passionsoratorium von Carl Loewe. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr und der Eintritt ist frei. Es ist ein großes Konzert für Chor, Gesangssolisten und Orchester. Das Passionsoratorium trägt den Titel "Das Sühnopfer des neuen Bundes". Auf der Bühne wird ein etwa 70-köpfiger Projektchor stehen. Die Sängerinnen und Sängern kommen unter anderem aus Brandenburg, Bad Belzig, Brück, Wusterwitz undSeit Januar hat sich der Projektchor auf die Aufführung vorbereitet. Unterstützung gibt es vom professionellen Streichorchester Amare Discordia aus Halle, sowie von den Gesangssolisten Mona Deibele und Anna Kunze. Einstudiert wurde das Werk von Kreiskantorin Cornelia Frenkel und Regionalkantor Thorsten Fabrizi.