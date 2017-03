artikel-ansicht/dg/0/

Wiesbaden/Darmstadt (dpa) Tausende Menschen in Deutschland werden nach Einschätzung des Bundeskriminalamtes (BKA) jedes Jahr von Kriminellen für Geldwäsche missbraucht. Das könne ernste Konsequenzen auch für nur ahnungslose oder gutgläubige Menschen haben, sagte der Leiter der Zentralen Verdachtsmeldestelle des BKA in Wiesbaden, Michael Dewald. Das Grundprinzip sei einfach: "Stelle uns dein Konto zur Verfügung, wir transferieren Geld darauf, hebe es ab, transferiere es weiter, und du kannst einen Teil der Summe behalten." Wer sich darauf einlasse, könne wegen leichtfertiger Geldwäsche verurteilt werden. Dewald ist einer von rund 100 Fachleuten, die sich bis Freitag in Darmstadt zu einer zweitägigen Tagung des Arbeitskreises Geldwäscheprävention des dortigen Regierungspräsidiums trafen.

Welche Strafen drohen bei Geldwäsche?

Geldwäsche - also das Einschleusen von illegal erworbenem Geld in den normalen Wirtschaftskreislauf - wird gemäß Paragraf 261 des Strafgesetzbuches in Deutschland mit einer Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren, in besonders schweren Fällen mit sechs Monaten bis zu zehn Jahren geahndet. Eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder eine Geldstrafe droht denjenigen, die leichtfertig nicht erkennen, dass ein Gegenstand - etwa Geld - aus in Paragraf 261 festgelegten Straftaten stammt. Hiervon können auch Menschen betroffen sein, die ahnungslos auf Geschäftsangebote eingehen und so für Geldwäsche missbraucht werden.