Orgelvesper in Buckau

Buckau (MZV) In der Dorfkirche Buckau findet am Sonntag, 26. März, die Orgelvesper zum Frühjahrsanfang statt. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr und an der Böttcher-Orgel nimmt Komponist Andreas Patzwald Platz. Der Brandenburger Organist bringt traditionelle Stücke, aber auch zwei moderne Orgelwerke von Philip Glass, zu Gehör. Glass gilt als einer der wichtigsten Vertreter der Minimal Music. Auf dem Programm der Orgelvesper stehen unter anderem Werke wie Gordon Young: Bachiana, G.F. Händel: Sarabande und F.W. Zachow: Präludium und Fuge C-Dur. Nach der Orgelvesper wird Luther-Fastenbier ausgeschenkt an den Vespertischen unter der Empore - und Tee für die Autofahrer. Alle Interessierten sind zur Veranstaltung willkommen. Der Eintritt ist frei.