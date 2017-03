Letschin warnt  vor Zwang zur  Selbstaufgabe

artikel-ansicht/dg/0/

Letschin (MOZ) Die Gemeindevertretung von Letschin hat auf Antrag von Stephan Schoenemann (Linke) eine Resolutionverabschiedet. Darin fordern die Letschiner eine zügige Überarbeitung des Finanzausgleichgesetzes zu Gunsten der Gemeinden im ländlichen Raum.

19 Gemeinden im Osten des Landkreises sind zum Teil so im Haushaltsdefitzit, dass sie ihre Aufgaben auf lange Sicht kaum noch erfüllen könne, geschweige denn in die besser Lebensqualität der Einwohner investieren können. Mit dem Wegfall der investiven Schlüsselzuweisung in zwei Jahren wird das ganz unmöglich.

Mit einer Resolution macht die Gemeinde deutlich, dass dies Ursachen hat, die nicht die Kommune zu verantworten haben, sondern die Landespolitik. Die Lösung kann nicht in immer größeren Strukturen liegen:„Um einen Haushalt genehmigt zu bekommen, muss die Gemeinde ihren überragenden Konsolidierungswillen durch Ausgabensenkung und Einnahmenerhöhung nachweisen. Das Land Brandenburg zwingt damit die Kommunen mittelbar und unmittelbar, Aufgaben, gerade die für ein selbstbestimmtes kommunales Leben erforderlich sind, einzustellen. Die vorgehaltenen freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben werden dadurch für die Einwohner und Besucher des Ortes unattraktiv oder verschwinden komplett aus der Kommune. Als Folge mussten und müssen auch weiterhin Steuern und Gebühren erhöht und Ausgaben für sogenannte freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben gesenkt werden. Dies geht am meisten zu Lasten der Bürgerinnen und Bürger, die ohnehin schon durch Arbeitslosigkeit, prekäre Beschäftigung, Minirenten usw. finanziell am Limit sind und sich im sozialen Abseits befinden. Es besteht die offenkundige Gefahr, dass bisherige Angebote der Daseinsvorsorge in der Gemeinde, wie z.B. im Bereich Kultur, Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit und Förderung von Vereinen usw. auf der Strecke bleiben, weil sie nicht mehr finanzierbar sind.“

Bürgermeister Michael Böttcher machte die Notwendigkeit des Umsteuerns am Beispiel augenfällig:Die flächenmäßig kleinere Gemeinde Strausberg erhält auf Grund ihrer Einwohnerzahl viel mehr Geld als Letschin. Sie hat aber nur 90 Kilometer kommunale Straßen zu bewirtschaften; Letschin hingegen 190. Dies jedoch mit viel weniger Geld. Deshalb soll über die Bedarfsansätze ein realer Ausgleich hergestellt werden, der sich an den tatsächlichen Kosten der Gemeinde für die Allgemeinheit orientiert. Würde man dies beachten, wäre für Letschin statt der Schlüsselzuweisung für 4500 Einwohner eine für 8340 Einwohner notwendig. Ähnlich liegt der Fall bei den meisten anderen, strukturell ins Defizit geratenenen, Kommunen im ländlichen Raum.

Zudem soll der vom Land abgeschaffte Mehrbelastungsausgleich für Grundzentren wieder eingeführt werden. Mit dem Wegfall der Grundzentrums-Zulage hat Letschin ab 2008 jährlich rund 250 000 Euro zu wenig bekommen. Die Aufgaben hingegen sind mehr geworden.