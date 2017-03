artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat im Bundestag für einen umstrittenen Gesetzentwurf geworben, der mehr Konsequenz bei Abschiebungen und eine bessere Kontrolle von Gefährdern vorsieht. "Unser Rechtsstaat lebt davon, dass rechtsstaatliche Verfahren durchgeführt werden, dass diese gerichtlich überprüft werden können und dass dann getroffene Entscheidungen auch durchgesetzt werden", sagte der CDU-Politiker am Donnerstag in Berlin. "Das gilt ganz allgemein, und das gilt in der Flüchtlingspolitik ganz besonders."