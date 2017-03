Tödlicher Unglücksfall am Bahnübergang in Eichwalde

artikel-ansicht/dg/0/

Eichwalde (dpa) Ein 34 Jahre alter Mann ist in Eichwalde (Dahme-Spreewald) von einem Zug angefahren und getötet worden. Die Polizei geht nach Angaben vom Donnerstag von einem Unfall aus. Fremdeinwirkung schloss die Polizei aus. Am Mittwoch war der Mann von einer Regionalbahn im Bereich eines Bahnübergangs erfasst worden. Die Polizei leitete ein Todesermittlungsverfahren ein. Weitere Angaben machten die Ermittler nicht. Die Bahnstrecke Eberswalde-Senftenberg war am Mittwoch stundenlang unterbrochen.