City Unplugged

Rathenow (MOZ) Mit ihrem Titel "Am Fenster" hatte die 1972 gegründete Berliner Rockband City ihren Durchbruch, auch international, und begründete damit ihren bis heute andauernden Erfolg bei den Fans. "Die Menschen stimmen jedes Mal beim Kauf eines Albums oder einer Konzertkarte darüber ab", so Toni Krahl, seit 1975 Sänger und Frontmann bei City. Der Erfolg der Band dauert über mittlerweile 45 Jahre und umfasst rund 15 veröffentlichte Alben. Zum 40-jährigen Jubiläum der Hymne "Am Fenster" tourt City durch kleinere Stadttheater und Kirchen. Zum Jubiläum gibt es für Fans ein besonderes Unplugged-Erlebnis. Am vorigen Wochenende gastierte City im Rathenower Kulturzentrum. "Ich bin mit City aufgewachsen. Natürlich ist einer meiner Lieblingstitel Am Fenster", erzählte Gabi Feiler aus Spaatz. "Allerdings ist es mein erstes City-Live-Konzert." "Die Karten hat meine Frau besorgt", ergänzte ihr Mann Uwe Feiler. "Von den Bands aus DDR-Zeiten höre ich eher Karat. Aber Am Fenster kennt natürlich jeder."