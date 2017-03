artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Im Prozess gegen einen Supermarkt-Chef, der einen ertappten Ladendieb geschlagen und tödlich verletzt haben soll, hat der Staatsanwalt auf eine Strafe von vier Jahren Gefängnis plädiert. Der 29-jährige Angeklagte habe dem "friedfertigen, alkoholisierten, vor ihm kauernden und bereits verletzten Mann" mindestens einen heftigen Schlag mit einem Quarzsandhandschuh in das Gesicht versetzt, sagte der Ankläger am Donnerstag vor dem Berliner Landgericht. Der Ankläger plädierte auf einen Schuldspruch wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Das Urteil soll am 27. März verkündet werden.