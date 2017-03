Von der schnellen Truppe

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Als interne Laufwerke erfreuen sich Solid State Drives bereits sehr hoher Beliebtheit. Vor allem die vergleichsweise extrem kurze Zugriffszeit im Vergleich zu herkömmlichen HDDs lassen Laptop und Macbook-Nutzer immer häufiger zu den deutlich teureren Festplatten greifen. Dafür nimmt man dann gern auch in Kauf, dass kapazitätsseitig derzeit bei 500 GB Schluss ist. Verdoppeln kann man seine Ressourcen nun auch mit gleich schnellen externen Laufwerken. So geht G-Technology mit dem G-Drive slim an den Start. Die Western-Digital-Tochter spendiert aber nicht nur 500 GB in Solid-State-Technologie, sondern liefert natürlich auch gleich die USB-C-Konnektivität dazu. Denn nur wer über die richtigen Anschlüsse verfügt, kann die Übertragungsrate von 540 MB/s auch nutzen. Die wirklich schlanke und extrem leichte Festplatte überzeugt mit einer schnellen USB-3.1-Verbindung der zweiten Generation mit 10 Gb/s, die die Leistungsvorteile der SSD in vollem Umfang nutzt. Damit gehören die Leistungsengpässe der USB-3.0-Verbindungen der Vergangenheit an. Die zugehörigen hochwertigen Typ-C-zu-Typ-C-Kabel sowie Typ-C-zu-Typ-A-Adapterkabel ermöglichen die Nutzung mit jedem Computer mit Thunderbolt-3-, USB-C- oder USB-3.0-Anschlüssen.