Escape-Room: hinter der verschlossenen Tür

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin/Havelland (MOZ) Und zack, die Tür fällt ins Schloss und lässt sich von innen auch nicht mehr öffnen. Gefangen im Labor eines verrückten Wissenschaftlers, der gern schauerliche Experimente an Menschen durchführt. Genau eine Stunde Zeit bleibt, den Code für die verschlossene Tür zu finden und so den Weg in die Freiheit zu öffnen - so ist die Geschichte, die vor Beginn des Abenteuer-Spiels erzählt wird.

artikel-ansicht/dg/0/1/1561538/

Zu ist die Tür wirklich, hat aber natürlich einen Panik-Button, der im Notfall - klaustrophobischer Anfall oder dringende Pipi-Pause - die Eingeschlossenen wieder entlässt. Doch Ziel ist es natürlich, den Türcode zu knacken. Siebenstellig ist er, und um ihn zu bekommen, müssen allerhand Schlösser aufgeschlossen, Rätsel und Codes geknackt und Zahlen- und Buchstabenspiele absolviert werden. Es wird unter Gegenstände und Teppiche geguckt, Zahlen und Buchstaben notiert, Schlüssel aus Schubladen gefischt, Bücher durchgeblättert und Codes in Computer eingegeben. Wer nicht weiter kommt, dem steht ein Spielleiter per Funk zur Verfügung. Fünf Mal kann der Joker weiter helfen, wenn die Spieler das buchstäbliche Brett vor dem Kopf haben.

Meine Gruppe war nach rund 40 der angesetzten 60 Minuten draußen und hat keinen Joker benötigt bei unserem Trip in die Welt der Escape-Rooms. Die Spielleiterin war etwas traurig darüber, dass die nicht gebraucht wurde, sie würde doch so gerne mitspielen. Das obligatorische, in unserem Fall Siegerfoto, hat sie dann aber doch geschossen, nachdem die Gruppe sich mit Filzstiften ebenfalls an den einst weißen Wänden des Vorraums verewigt hatte - wie so viele vor und danach es auch noch tun werden. Das gehört dazu. Genauso wie die Veröffentlichung der schnellsten Zeiten der aktuellen Woche und natürlich die der ewigen Rekordhalter. Es gibt Teams, die sich richtig darauf spezialisiert haben, so schnell wie möglich die Räume zu spielen. Für alle anderen ist es einfach eine abwechslungsreiche Freizeitbeschäftigung.

Escape-Room wird dieser aus den USA zu uns herüber geschwappte Trend genannt. Es ist schwierig abzuschätzen, wie viele verschiedene Spielmöglichkeiten es in Berlin mittlerweile gibt. Es mögen an die 100 sein. Die Szenarien sind ganz verschiedene - vom hier geschilderten verrückten Wissenschaftler, über Bombenentschärfungen bis hin zu Gefängnisausbrüchen und Horrorszenarien. Von recht einfachen Rätseln bis hin zu versteckten Türen, Tunneln und Labyrinthen ist alles dabei. Der Kreativität der Entwickler sind kaum Grenzen gesetzt.

Populär geworden sind diese Spiele auch durch eine Folge der mittlerweile zum Kult gewordenen US-Serie "The big bang theorie", in der die Nerds in einem solchen Escape-Raum landen und sich frei rätseln müssen.

Da in der Gruppe gespielt wird, ist es eine tolle Möglichkeit für einen Abend/Nachmittag mit Freunden oder Familie. Viele Escape-Rooms werben auch für sich als Teambuilding-Maßnahme für Unternehmen. Alles, was man braucht, ist Neugier und ein bisschen Spaß am Knobeln.

Der Trend ist in Berlin schon vor langem angekommen, bereits 2014 eröffneten dort die ersten dieser Spielräume, die immer populärer werden. Teilweise muss man die Termine Wochen vorher buchen. Im Land Brandenburg sieht es dagegen noch mau aus. Lediglich in Cottbus gibt es einen Escape-Room. Ein solcher Raum würde vermutlich nicht nur Einheimische aller Altersgruppen, sondern auch Touristen ins Westhavelland locken, sofern auch hier einer eröffnen würde.