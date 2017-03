Studenten etwas abseits großer Industriestandorte

artikel-ansicht/dg/0/

Premnitz (MOZ) "Ich suche ein Unternehmen für meine Masterarbeit im industriellen Bereich. Auch als Arbeitgeber wäre ein Unternehmen in der Umgebung von Brandenburg/Havel, wie hier in Premnitz, nach dem Studium für mich attraktiv. Mein Mann ist in Brandenburg/Havel selbstständig, und wir möchten hier mit unserem kleinen Kind bleiben", sagte Juliane Heß. "Die Firmen hier im Industriepark sind eher mittelständisch, aber die Arbeitsstrukturen sind doch recht komplex und bieten berufliche Herausforderungen."

Domo-Betriebs- und Produktionsleiter Martin Füssel (v.li.), hier mit Studenten der Technischen Hochschule in Brandenburg an der Havel, hat in Dresden studiert und kam über Leuna nach Premnitz. © weber

Die Betriebswirtschaftsstudentin studiert in ihrer Heimatstadt im 6. Semester an der Technischen Hochschule Brandenburg (THB). Gemeinsam mit weiteren rund 20 Studenten und jungen ausländischen Leuten, die an deutschen Hochschulen ihre Studienzugangsbedingungen erlangen und an der THB gerade ein dreiwöchiges Praktikum absolvieren, besuchte sie am Mittwoch vier Unternehmen im Industriepark Premnitz (IPP). Organisiert werden solche Touren, die Unternehmen und künftige akademisch ausgebildete Mitarbeiter zusammenbringt, seit Jahren durch die Zukunftsagentur Brandenburg (ZAB).

"Bei uns an der THB veranstalten wir jedes Jahr, die nächste am 15. Juni, eine Firmenkontaktmesse, die sich inzwischen auch für die Öffentlichkeit geöffnet hat. Bereits am 19. Mai findet an der Hochschule der offene Tag für Schulklassen statt", erzählte Dr. Daniele Stokahr von Neuforn, Leiterin des Zentrums für Studium und Karriere an der THB. "Mit Touren wie der heutigen hatten wir bisher unterschiedliche Erfahrungen und beteiligen uns seit Jahren wieder daran. Die Studenten sind sehr interessiert." Die Maschinenbau- und Informatik-Studenten der THB statteten am Vormittag der Märkischen Faser GmbH und der Energy from Waste (EEW) Premnitz GmbH Besuche ab. "Alle Unternehmen hier am Standort eint die große Sorge und das Ziel, künftiges akademisches Fachpersonal zu finden", so Roy Wallenta, seit 1. November Standortmanager des Industrieparks. "Wir sind hier in Premnitz nicht gerade zwingend im Fokus der Brandenburger Studenten, bieten hier aber auch gute Berufschancen im Raum der Domstadt."

"Diese Tour ist eine gute Gelegenheit für die Unternehmen, sich vor Ort zu präsentieren", sagte ZAB-Regionalmanager Andy Stolz. Dies sieht auch der Geschäftsführer der EEW und Sprecher der Unternehmergemeinschaft Premnitz so. "Die Firmen in Premnitz bekommen in den nächsten Jahren Probleme bei der Gewinnung von jungen Technikern und Ingenieuren", so Dr. Klaus Piefke. "Premnitz liegt etwas abseits der bekannten großen Industriestandorte. Aber sind lokal gut vernetzt." Nach der Mittagspause besichtigten die Studenten die Havelländische Zinkdruckguss GmbH. Durch die Domo Engineering Plastics GmbH mit 90 Beschäftigten führte Martin Füssel die Studenten. Das Werk zur Herstellung des Kunststoffs Polyamid gehört zum Domo-Werk in Leuna. Auch für Füssel war seine erste Anstellung hier in Premnitz ein toller Berufsstart. "Nach dem Studium an der TU Dresden bin ich 2014 über das Domo-Werk in Leuna als stellvertretender Betriebs- und Produktionsleiter hierher nach Premnitz gekommen", berichtete der gebürtige Freitaler. "Seit Ende 2015 bin ich als Betriebs- und Produktionsleiter bei Domo in Premnitz tätig."