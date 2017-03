Kommandant im Halo-Universum

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Echtzeit-Strategie und Konsolen haben seit jeher ein schwieriges Verhältnis zueinander. Zwar mangelt es nicht an Versuchen, das einst für den PC entwickelte Genre auf XBox und Playstation zu etablieren, halbwegs gelungene Titel kann man allerdings an einer Hand abzählen. Das liegt vor allem an der komplexen und mannigfaltigen Steuerung, bei der ein Gamepad von Hause aus gegen Tastatur- und Mouse zurückstecken muss. Um so höher ist der Versuch von Microsoft zu werten, mit "Halo Wars 2" einen neuen Anlauf zu wagen. Schon in der Vergangenheit haben sich die Redmonder mit herausragenden Strategiespielen einen Namen gemacht. Und auch die Rückkehr ins Halo-Universum nach acht Jahren gehört zum Besten, was Real Time Strategy (RTS) zu bieten hat.