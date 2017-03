Zwischen Rap und Kirche

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Im ausverkauften Großen Saal des Kleist Forums fand am Mittwoch der 17. MOZ-Talk statt. Eisschnellläuferin Claudia Pechstein, Kabarettist Klaus Nothnagel und Pfarrerin Angelika Behnke gaben intime Einblicke in ihre Leben. Dazu sorgten zwei Frankfurter Jung-Rapper und Dirk Michaelis für musikalische Gänsehautmomente.

Die entscheidende Zahl am Anfang der Talk-Runde lautete 39,6. So hoch war Sahra Wagenknechts Temperatur. Die Fraktionsvorsitzende der Linken hatte wegen Fieber kurzfristig ihren Besuch beim MOZ-Talk in Frankfurt abgesagt. "Wir wissen nicht, ob Oskar sie pflegt, aber sie hat ausrichten lassen, dass sie sehr bedauert, heute nicht da sein zu können", kommentierte Moderatorin Claudia Seiring.

Stattdessen sprang Multi-Unterhaltungskünstler Klaus Nothnagel ("Der Blaue Mittwoch") aus Berlin ein, der sich den Kalauer auf eigene Kosten nicht verkneifen wollte: "Es gibt Situationen, da braucht man einen Notnagel - und dann ist man froh, wenn man einen hat." Der Kabarettist, Autor, Schauspieler und Komponist berichtete von seinem Hass auf die Frankfurter Hügel, wenn er auf der Jagd nach skurrilen Fotomotiven mit dem Fahrrad in der Stadt unterwegs ist - und davon, wie er den Darmkrebs besiegte.

Gänzlich ohne körperliche Beschwerden zeigte sich Claudia Pechstein, die als Beweis für ihre unheimliche Fitness gleich ihre Silbermedaille von der Weltmeisterschaft im südkoreanischen Gangneung mitgebracht hatte. Die 45-Jährige erzählte nicht nur von ihrem immer noch anhaltendem juristischen Kampf gegen die Dopingvorwürfe aus dem Jahr 2009, sondern auch von den Anfangstagen ihrer Karriere, als sie als Sechsjährige ganz allein durch halb Berlin mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Training fuhr. Damals hatte sie bereits eine wichtige Entscheidung fürs Leben getroffen - den Wechsel vom Eiskunst- zum Eisschnelllauf: "Das Künstlerische lag mir nicht. Außerdem wusste ich damals schon, dass ich mich nicht von fremden Jungs durch die Luft schmeißen lassen will."

Ein kleines Geständnis legte auch Angelika Behnke ab. Die erste Pfarrerin der Dresdner Frauenkirche, die zuvor den Frankfurter Ortsteil Güldendorf und den Lutherstift in Seelow betreute, sagte dem Publikum: "Meine Predigen schreibe ich immer erst auf den letzten Drücker. Die guten Ideen kommen bei mir nicht ohne Zeitnot. Samstagabend bin ich deshalb nicht wirklich ansprechbar."

Eine Aussage, die nicht nur Moderatorin Lilo Wanders zum Schmunzeln brachte, die den Abend mit ihrer Version des Cole Porter-Hits "Let's Do It" eröffnet hatte. Der Text handelte von Frühlingsgefühlen, die jedes Jahr spontan mit den ersten Sonnenstrahlen wiederkämen. Erzwingen könne man die "aufregende Mischung aus Wahnsinn und Geilheit" leider nicht. Oder wie es die Hamburger Entertainerin in ihrer Lilo-Art ausdrückte: "Wer Schmetterlinge im Bauch will, muss sich Raupen in den Allerwertesten stecken."

Ein weiterer musikalischer Höhepunkt war der Auftritt der beiden Frankfurter Jung-Rapper Fabian Skopiak und Dominique Jahnke. Fabian war schon in der Dieter Bohlen-Show "Das Supertalent" zu sehen. Beim MOZ-Talk spielten sie ihren Song "Mama", an dem der 21-jährige Fabian Skopiak fast zehn Jahre geschrieben hat. Er handelt von seiner eigenen Lebensgeschichte: Skopiak wurde von seiner alleinerziehenden Mutter mit elf Jahren in ein Kinderheim in Schernsdorf bei Müllrose gegeben. Die letzten Zeilen, die das Publikum sichtlich aufwühlten, lauteten: "Falls du mich suchen solltest / Ich ließ mich hier nieder / an dem Ort, wo du mich damals verlassen hast / Und mir einen Kuss auf meine Wange gabst - weißt du noch?".

Genauso emotional blieb es beim Auftritt von Dirk Michaels, der ausführlich Fragen zu seinem großen Hit "Als ich fortging" beantwortete. Als Moderatorin Lilo Wanders wissen wollte, ob ihn der Song, dessen Melodie er bereits mit elf Jahren im Kopf hatte, eigentlich jemals auf den Geist gehe, antwortete er: "Niemals. Ich bin jedes Mal dankbar, wenn ich ihn präsentieren darf." Auf diese Worte ließ er kurz darauf auch Taten folgen und spielte eine beeindruckende Version von "Als ich fortging" am Klavier auf der Bühne im Kleist Forum, bei der er Thomas Strauch, Jacek Faldyna und Søren Gundermann zu einem spontanen Jam - mit Kontrabass, Saxophon und Bongo-Trommeln ermunterte. Als er danach als Zugabe noch einen weiteren Karussell-Hit A-Cappella sang, blieb ein restlos begeistertes Publikum zurück. Da konnte auch Claudia Seiring nur noch bilanzieren: "Dass man am Ende eine Stecknadel fallen hören kann, hatten wir beim MOZ-Talk noch nie."