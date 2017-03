Natur pur auf Militärgelände

artikel-ansicht/dg/0/

Dallgow-Döberitz (MOZ) Auf Einladung der Dallgower Bündnisgrünen hat Peter Nitschke, Geschäftsführer von Sielmanns Naturlandschaft, jüngst in Dallgow Aspekte zum Engagement in der Döberitzer Heide unter dem Titel "Eine Erfolgsstory auf militärischer Hinterlassenschaft" beleuchtet. Im Fokus standen die Geschichte der Döberitzer Heide als Militärstandort und die damit einhergehenden Maßnahmen bei der Umwandlung in ein Naturschutzgebiet. Auf dem früheren Truppenübungsplatz "Döberitz" hat die Heinz Sielmann Stiftung fast ausgestorbene Wildtierarten angesiedelt. Auf etwa 3600 Hektar, dem 17fachen des Großen Tiergarten in Berlins Mitte, leben heute rund 90 Wisente, 30 Przewalski-Pferde und 90 Rothirsche. Wisent und Przewalski-Pferd waren im 20. Jahrhundert außerhalb von Zoos und Gehegen ausgestorben. In der Döberitzer Heide leben sie wieder frei in der Natur und kehren zurück zu ihrem ursprünglichen Verhalten in der Wildnis. Die großen Pflanzenfresser halten mit ihrer Lebensweise den Pflanzenbewuchs kurz und erhalten damit die wertvolle, unter Naturschutz stehende Landschaft der Döberitzer Heide.