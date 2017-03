Perleberg kämpft wacker um Kreisstadt-Status

artikel-ansicht/dg/0/

Perleberg/Neuruppin (MZV) Im Streit um den Landratssitz eines fusionierten Kreises Prignitz-Ruppin sind Westprignitzer Initiativen in die Offensive gegangen. Einem Medienbericht zufolge ist allen Landesministern, Staatssekretären und Landtagsabgeordneten ein Schreiben zugegangen, in dem die Notwendigkeit des Erhalts des Kreisstadt-Status für Perleberg verdeutlicht wird.

artikel-ansicht/dg/0/1/1561554/

Verfasst hat das Schreiben die Stadt selbst. Dabei wurde sie unter anderem von Wittenberge, dem Regionalen Wachstumskern Prignitz, der Wirtschaftsinitiative Westprignitz und dem Kreiskrankenhaus unterstützt. Der 25-seitige Text ist unter anderem auf der Web-Seite der Rolandstadt abrufbar.

Insgesamt werden zehn Argumente aufgeführt, die für den Erhalt des Kreissitzes in der Westprignitz sprechen. So könne Perleberg auf eine 200-jährige Geschichte als Kreisstadt zurückblicken, heißt es eingangs. Das Mittelzentrum Perleberg-Wittenberge repräsentiere zusammen mit dem Mittelbereich Pritzwalk-Wittstock 53Prozent der Bevölkerung des fusionierten Landkreises Prignitz-Ruppin. Betont wird dabei die Anker-Funktion der Stadt für die Region. "Insbesondere die Gesundheitversorgung durch das Kreiskrankenhaus basiert [...] auf dem Sitz der Kreisverwaltung in Perleberg", heißt es. Detailliert unterfüttert wird das mit der Darstellung der Pendler-Verflechtungen.

Auch die "gute Erreichbarkeit" über Bundesstraßen wird ins Spiel gebracht. Betont wird überdies, dass die zentrale Lage Anbindungen an zwei Großstadträume, Hamburg und Berlin, biete. Andererseits wird die "große Entfernung zu Berlin" aufgeführt, um einer "Stärkung des metropolenfernen Raums" - durch Erhalt des Kreissitzes in Perleberg - das Wort zu reden. Neuruppin habe 1600Landesbedienstete, Perleberg nur 200. In der Kreisverwaltung dort seien 750 Menschen beschäftigt. "12,9Prozent der Arbeitsplätze in der Stadt Perleberg" hängen somit am Landratsamt. Zuletzt wird unter anderem noch die Familienfreundlichkeit der Stadt und das Vorhandensein der notwendigen Gebäude als Argument aufgeführt.

Die Argumentation ist im Internet unter https://daten.verwaltungsportal.de/dateien/news/3/8/2/4/9/7/argumentationspapier_zur_kreisstadt-perleberg.pdf abrufbar.