artikel-ansicht/dg/0/

Cottbus (DPA) Der Ockerschlamm in der Spree lichtet sich ein wenig. Gegenaktionen des Bergbausanierers LMBV zeigen erste Erfolge. Daneben kritisieren Umweltschützer, dass sich die Brandenburger Landesregierung sich bei ihrer Energiestrategie 2030 zu sehr von der LEAG lenken lasse.

artikel-ansicht/dg/0/1/1561555/

Eisenschlamm in der Spree - vergangenes Jahr

Eisenschlamm in der Spree - vergangenes Jahr © dpa

Der Bergbausanierer LMBV meldet Erfolge im Kampf gegen die Verschmutzung der Spree mit Eisenockerschlamm. In den vergangenen zwei Jahren seien messbare Schritte dagegen eingeleitet worden, vor allem mit der Grubenwasser-Reinigungsanlage Vetschau und einem Absatzbecken. Dadurch sei der Zustrom aus dem benachbarten Sanierungsgebiet in den Spreewald deutlich reduziert worden, sagte ein LMBV-Experte am Donnerstag vor dem Braunkohlenausschuss.

Zudem seien 47 Kilometer Spreefließe gesäubert und 87 000 Kubikmeter Eisenschlamm abgetragen worden. Aktionen oberhalb der Talsperre Spremberg brachten zudem Entlastung. Auf sächsischer Seite gehe die die Errichtung eines Brunnenriegels weiter damit stark belastetes Wasser von der Spree ferngehalten werde, sagte der Sprecher.

Das Landesbergbauamt kündigte unterdessen für Ende April ein Konzept für den Umgang mit der Eisenoxid- und Sulfatbelastung der Spree an. Die Verschmutzung ist eine Folge von früheren Tagebauen.

Umweltschützer kritisierten am Rande der Sitzung, das Land lasse sich bei der Energiestrategie 2030 von der Lausitz Energie Bergbau AG (LEAG) vor sich hertreiben. Einwohner der von Abbaggerung bedrohten Orte Grabko, Kerwitz und Atterwasch verlangten, dass die Pläne für den Tagebau Jänschwalde-Nord sofort eingestellt werden, erklärte Rene Schuster von der Grünen Liga. "Mit ihrer Aussage, dass die Entscheidung über Tagebau-Neuaufschlüsse angeblich allein die LEAG zu treffen habe, versucht sich die Landesregierung aus ihrer Verantwortung für die Zukunft der Lausitz zu stehlen", betonte die Grüne Landtagsabgeordnete Heide Schinowsky.

Das Potsdamer Wirtschaftsministerium wies diese Darstellung zurück. Die Energiestrategie setze keinen rechtlichen Rahmen. Das Land nehme sich für das überarbeitete Konzept Zeit. Ein Strategieentwurf könne in der zweiten Jahreshälfte vorgelegt und diskutiert werden, sagte eine Sprecherin.