Ein Höhepunkt des Jahres

Strausberg (MOZ) Am Sonnabend ab 15 Uhr heißt es in der Strausberger Energie-Arena: Der FC Strausberg tritt im Halbfinale um den Fußball-Landespokal gegen den FSV Luckenwalde an. Für den Außenseiter und Gastgeber aus der Oberliga ein besonderes Spiel. So weit kam man bisher noch nie in diesem Wettbewerb.

Einige, vor allem Strausberger, werden sagen: "Es ist das Spiel des Jahres, der Saisonhöhepunkt." Andere fahren die Euphorie ein wenig runter und sagen: "Es ist ein Pokalspiel. Mit dem Halbfinale ist noch nichts erreicht." Fakt ist aber, alle werden aufgeregt sein. Der Pokalwettbewerb ist etwas Besonderes, denn es wird am Sonnabend so oder so einen Sieger geben.

Für beide Mannschaften gilt eine ganz ähnliche Situation. Die Saison verlief bisher eher mäßig, was auch ganz deutlich am jeweiligen Tabellenstand ablesbar ist. Der Gast aus der Regionalliga Nord Ost ist derzeit 16. der Tabelle und der FC Strausberg ist mit Platz 14 in der Oberliga Nord genauso abstiegsgefährdet.

Beide Mannschaften spielen momentan nicht gerade berauschenden Fußball und das latente Gefühl kommt auf, es muss irgendwann der Knoten platzen. Eventuell ist es am Sonnabend so weit und die Fans erleben ein großartiges Spiel. Für beide Teams wäre das dann in der Endphase der Meisterschaft, also im Kampf gegen den Abstieg, sehr wichtig.

Der sportliche Leiter bei den Strausbergern, Holger Ohde, sagt vor dem Spiel: "Wir sind Außenseiter und eventuell liegt genau da unsere Chance. Was auf keinen Fall passieren darf, ist, dass wir schnell in einen Rückstand geraten. In den beiden jüngsten Liga-Spielen war das so, und wir mussten einer Gästeführung hinterherlaufen. Das kostet immer viel Kraft, na ja, und die Moral wird auch nicht besser."

Ohde freut sich, am Rande der Partie einen guten Freund begrüßen zu können. Mit dem FSV Luckenwalde kommt Uwe Schulz nach Strausberg, der bei den Gästen mit auf der Trainerbank sitzt.

Schulz hat viel erlebt im Fußball, spielte für den FC Vorwärts Frankfurt in der DDR-Oberliga und siebenmal im UEFA-Cup, u. a. gegen Nottingham Forest und Werder Bremen. 1987 wechselte er innerhalb der DDR-Oberliga zur BSG Stahl Brandenburg und später zum FC Rot-Weiß Erfurt. Mit den Erfurtern spielte er in der 2. Bundesliga, und konnte gegen den FC Groningen und Ajax Amsterdam vier weitere UEFA-Cup-Spiele bestreiten. Nach Engagements beim FSV Optik Rathenow, SV Rot-Weiß Kyritz und Brandenburger SC Süd landete er 1998 wieder bei der BSV Brandenburg. Im Juni 2001 beendete er seine erfolgreiche Karrierre.

Seit 2014 ist er beim FSV Luckenwalde und arbeitet als Torwarttrainer.

"Ist doch klar, dass wir ins Finale kommen wollen. Das wäre dann das zweite Mal in Folge. Unser Trainerteam hat die Strausberger beobachtet und was ich gehört habe, erwartet uns ein ganz schwerer Gegner. Davon abgesehen, und ich kann das aus meiner langen Erfahrung bestätigen, entwickeln solche Spiele immer wieder eine eigene Dynamik. Wir müssen aufpassen und schon gar nicht mit leichter Überheblichkeit in diese Partie gehen. Ich kenne das Stadion und den Platz in Strausberg. Die schwierigen Bodenverhältnisse werden die Sache nicht einfacher machen."

Natürlich sind auch die Stimmen vom FC Strausberg zum Spiel interessant. Oliver Mertins zum Beispiel ist ein Ur-Strausberger und hat mit seinem Verein ebenfalls schon eine Menge erlebt. "Eine Männermannschaft des FC Strausberg hat noch nie ein Halbfinale im Landespokal erreicht. Ich denke, niemand im Team muss besonders motiviert werden, und alle wissen, um was es geht. Unser Trainerteam wird uns gut einstellen - ich freue mich auf den Sonnabend und auf hoffentlich viele Zuschauer."

Und natürlich sind auch bei Strausbergs Trainer Christof Reimann eine gewisse Vorfreude und Anspannung vorhanden. "Schön wäre eine große Kulisse, denn die gehört eben zu solch einem Spiel." Reimann hat Luckenwalde beim jüngsten Liga-Auftritt beim 1. FC Lokomotive Leipzig beobachtet. Es gab eine 0:3-Niederlage für den FSV. "Luckenwalde hat eine defensiv starke Mannschaft, mit groß gewachsenen Abwehrspielern, die zudem alle sehr zweikampfstark sind. Sie spielen im ausgeprägten, aber auch sehr starren 4-4-2-System."

Recht neu in der Mannschaft des FCS, er kam in der Winterpause, ist Mittelfeldspieler Kaan Bektas. "Ich fühle mich sehr wohl im Verein und die Mannschaft hat uns neue Spieler sehr gut aufgenommen. Und, dass wir jetzt gleich im Halbfinale des Landespokals spielen - es ist ein Höhepunkt auch in meiner Laufbahn." Kaan Bektas ist mit Kiyan Soltanpou vom FSV befreundet. "Ich kenne die Einschätzung von unserem Trainer. Wir müssen so lange wie möglich versuchen, ein Gegentor zu verhindern. Gegen die langen Kerle heißt es in wahrsten Sinne des Wortes dann auch, den Ball flach halten."

Die Karten für das Spiel, Einlass in die Energie-Arena ist ab 13.30 Uhr, kosten acht Euro, ermäßigt fünf Euro. Auch für den Becher Bier oder die Bratwurst vom Grill in der Pause gelten die gleichen Preis wie zu anderen Spielen. Ein wenig angespannt wird die Parkplatzsituation werden wegen der Baustelle Klub am See.