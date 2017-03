Doppelte Belastung gewohnt

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Vor einem Doppelspiel-Wochenende stehen die Handballerinnen des Frankfurter HC. Sie empfangen am Sonnabend ihren Drittliga-Konkurrenten HaSpo Bayreuth und am Sonntag Handball Bad Salzuflen (jeweils 16 Uhr). In der Verbandsliga Süd spielen alle drei Frankfurter Vertreter auswärts.

Dass der FHC in der 3. Liga Ost der Frauen vor einem Doppelspiel-Wochenende steht, ist schon ungewöhnlich und in Termindopplungen mit anderen Wettkämpfen in der Brandenburg-Halle an regulären Spieltagen begründet. Doch die Doppelbelastung als solche sind die Handballerinnen gewöhnt: "Durch Pokalspiele oder den Einsatz in der Jugendbundesliga und in der dritten Liga spielen viele Mädchen öfter erst samstags, dann sonntags. Damit muss man umgehen. Vom athletischen Zustand ist das für sie kein Problem", sieht Trainer Dietmar Schmidt die Mannschaft gut vorbereitet. Meist seien die Physiotherapeuten aber mehr gefordert.

Die beiden bevorstehenden Spiele bezeichnet Schmidt als gleich schwer: Der Tabellenletzte Haspo Bayreuth (2:34 Punkte) "spielt eine unorthodoxe Abwehr, damit hatten zuletzt alle Gegner ihre Schwierigkeiten. Gegen den Sechsten, den SC Markranstädt, haben sie gut aufgespielt, nur knapp verloren. Wir wollen schnelle und einfache Kontertore erzielen."

Gegen den unmittelbaren Tabellennachbarn HB Bad Salzuflen (9./10:24) spielt der FHC (10./8:26) erstmals in dieser Saison. Auf das Nachholespiel des 11. Spieltages kann sich der Gastgeber nur mit Videoanalysen vorbereiten. Die Gäste, mit ähnlich dezimiertem Kader wie der FHC in die Saison gestartet, sieht Dietmar Schmidt von ihrer jüngsten Spielweise eher im oberen Tabellendrittel. "Dieses Spiel ist für uns ein echtes vier-Punkte-Spiel und eminent wichtig zum Erreichen eines einstelligen Tabellenplatzes, der gleichbedeutend mit dem Ligaverbleib aus eigener Kraft wäre", so Schmidt.

Der jüngste 24:20-Erfolg in Zirndorf, der die Möglichkeit ließ, verschiedene Formationen für das Wochenende zu probieren, hat das Selbstvertrauen des FHC gestärkt. Dennoch hofft die Mannschaft auf große Unterstützung durch das heimische Publikum an beiden Tagen.

In der Verbandsliga Süd der Frauen tritt Spitzenreiter HSC 2000 Frankfurt (32:0) beim heimstarken Tabellendritten, der TSG Lübbenau (21:9), an. Dort wollen die Frankfurterinnen ihre eindrucksvolle Auswärtsbilanz fortsetzen. Die letzte Auswärtsniederlage datiert vom 8. November 2015. Im Hinspiel der aktuellen Saison hatte der HSC die TSG mit 27:18 besiegt. Der BSV Iskra Frankfurt (10.) tritt beim besseren Tabellennachbarn HV Ruhland/Schwarzheide an.

In der Verbandsliga der Männer fahren die Männer des HSC 2000 (6.) zum SV Chemie Guben (7.). Beide Mannschaften ringen als Tabellennachbarn noch um die Plätze im Mittelfeld der Liga, sie trennt nur ein Punkt.