Gefesselt und beraubt: Unbekannte überfallen Lebensmitteldiscounter

Berlin (dpa) Drei Maskierte haben bei einem Raubüberfall auf einen Discounter im Berliner Ortsteil Biesdorf eine Angestellte leicht am Kopf verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatten die Räuber am frühen Morgen ein Fenster aufgebrochen und auf die Angestellten gewartet. Sie bedrohten die Angestellten mit Messern und fesselten sie. Anschließend stahlen sie Geld aus dem Büroraum. Sie konnten unerkannt fliehen. Die übrigen Mitarbeiter blieben unverletzt.