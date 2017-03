Leben mit der Ohnmacht

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) London, Berlin, Nizza, Brüssel, Paris - inzwischen fällt es fast schon schwer, sich die Stätten des Grauens in Erinnerung zu rufen. Viele unter uns wollen sich womöglich auch gar nicht so genau erinnern. Würden wir die schrecklichen Taten nicht teilweise verdrängen, wir könnten uns nicht mehr ohne Angst unter unsere Mitmenschen trauen. Wir lernen mit dem Terror zu leben und sind doch immer wieder bis ins Mark davon erschüttert. Das liegt am unermesslichen Leid der Opfer und ihrer Angehörigen. Es liegt aber auch daran, dass der IS-Terror sich gezielt gegen die empfindlichsten Stellen der freien Gesellschaften richtet und uns unsere Ohnmacht immer wieder vor Augen führt.

Für den Anschlag von London gilt das gleich in doppelter Hinsicht. Denn mit ihm wurde die Geburtsstätte des modernen Bürgertums attackiert - das britische Abgeordnetenhaus - und auch der moderne Bürger selbst. Der Schock wird durch die Mittel vergrößert, mit denen die Taten verübt werden: ein Auto, ein Lastwagen, zwei Messer. Alltägliche Gebrauchsgegenstände verwandeln sich in den Händen der Täter in Mordwerkzeuge, die der staatlichen Kontrolle entzogen sind. Die Behörden können den öffentlichen Gebrauch von Gewehren und Pistolen verbieten und ihren Besitz streng reglementieren. Sprengstoff kann die Polizei orten. Für einen Geländewagen, wie er beim Londoner Anschlag verwendet wurde, gilt das alles nicht.

Autos umgeben uns millionenfach. Sie sind Sinnbild unserer Mobilität und damit unserer Freiheit. Auf seinen Hass-Seiten ruft der IS schon länger zu Anschlägen mit Fahrzeugen auf. Nur durch Zufall konnte am Donnerstag in Antwerpen ein Mann daran gehindert werden, sein Fahrzeug in mörderischer Absicht in eine Menschenmenge zu fahren. In der Regel aber kann keiner erkennen, wann und von wem ein Auto als Waffe gegen unser Leben und unsere Freiheit eingesetzt werden soll. London erinnert uns an diese Ohnmacht, denn seit den U-Bahn-Anschlägen von 2005 gehört es zu den am besten und mit unzähligen Kameras überwachten Städte der Welt.

Wir haben uns durch die anhaltende Serie der Anschläge bereits an dieses Gefühl gewöhnt. Wir verdrängen, und wir gehen zur Tagesordnung über. Das mag manch einem zynisch vorkommen, doch in Wahrheit ist diese Haltung nur gesund und notwendig. Sie versetzt uns in die Lage, den Kampf gegen den IS-Terror bestehen zu können..