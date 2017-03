artikel-ansicht/dg/0/

Kolpin (MOZ) Der Ortsbeirat von Kolpin verschenkt am Sonnabend die alten Bücherbestände aus der längst geschlossenen Gemeindebibliothek. Angeboten werden die Bände von 10 bis 14 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus. Wie Ortsvorsteher Roland Brendel mitteilte, erfolgt die Abgabe kostenlos. "Über kleine Spenden würden wir uns aber freuen", sagte er. Verwendet werden sollen freiwillige Gaben für die Ausstattung des Dorfgemeinschaftshauses. Die etwa 250 alten Bücher aus der bereits seit der Nachwendezeit geschlossenen Bibliothek lagerten bislang im Keller des Hauses. Die Bände seien aber in gutem Zustand, so Brendel.