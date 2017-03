Schützen laden auf eigene Anlage ein

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Die Schützengemeinschaft Strausberg hat den Kauf ihrer Anlage im Sport- und Erholungspark jetzt abgeschlossen. Beim Osterschießen am 8. April will sie die neuen Gegebenheiten Interessierten vorstellen. Jetzt gab es erst einmal einen kleinen Zuschuss von der Sparkasse.

Zeigen konnten die Vereinsverantwortlichen bei der Geldübergabe am Donnerstag in der Vorstadt-Filiale nicht, wofür sie die Mittel aus der Kalenderaktion nutzen wollen. Waffe und Bankfiliale - das passt nicht so recht.Auch wenn es nur um eine Luftdruckpistole geht, die für die Nachwuchssportler angeschafft werden soll. "Eine Gute", wie Schatzmeister Hans-Joachim Lauenstein betont. Schließlich seien zwei Jugendliche des Vereins in der Regionalliga aktiv. Speziell für diese beiden ist die Anschaffung gedacht, die er mit rund 1200 Euro veranschlagt.

Da sind die knapp 250 Euro der Sparkasse nur ein Teil. Den Rest finanzieren die Schützen selbst. Vielleicht bringt ein erfolgreiches Abschneiden der Regionalligisten ja der mit sechs Sportlern nicht gerade starken Jugendgruppe etwas mehr Zulauf. "Früher hatten wir mal 50 bis 60 junge Leute", erinnert sich Lauenstein. Nicht nur Lehre, Studium oder Arbeit schmälerten den Kreis. Seit Amokläufen gebe es große Vorbehalte - selbst gegen Luftdruck- und Kleinkaliberwaffen.

Damit wird auch beim Osterschießen am 8. April angelegt, eine Woche vor Ostern, um nicht mit den Feiertagen zu kollidieren. Mit dem KK-Gewehr sind ohne Probeschießen fünf Schuss auf die 50 Meter entfernte internationale Gewehrscheibe abzugeben, sitzend aufgelegt mit Zielfernrohr oder Diopter. Mit KK-Pistole und/oder -Revolver gibt es ebenfalls fünf Schuss ohne Probe, hier auf die Distanz von 25 Metern. Und neu im Angebot sind Luftgewehr und Luftpistole auf zehn Meter. Jeder Teilnehmer bekommt eine Urkunde und für jeden Treffer ins Schwarze ein Osterei.

Ausgetragen wird der Wettbewerb für jedermann auf der Anlage der Schützengemeinschaft im Sport- und Erholungspark (SEP). Mindestalter sind 14 Jahre (Luftgewehr zwölf) - jeweils in Begleitung Erziehungsberechtigter. Verwendet werden ausschließlich Waffen und Munition des Veranstalters. Startgeld sind drei Euro pro Durchgang. Mehrfachstarts sind möglich.

Vereinsvorsitzender Ronald Zobel betont, dass jedem Schießneuling ein erfahrener Betreuer zur Seite gestellt wird. Den Anweisungen des Schießleiters und der Sicherheitskräfte sei Folge zu leisten. Je Durchgang könnten maximal vier Personen antreten.

Der Kauf des Schießstandes im SEP ist laut Zobel inzwischen über die Bühne. Der Verein steht im Grundbuch. Er hatte das Gebäude aus den 1980er-Jahren und ca. 4000 Quadratmeter erworben, um hohen Mietkosten zu entgehen. Die Instandhaltung hatten die Mitglieder ohnehin zum großen Teil selbst übernommen. Auch in diesem Jahr sind in der wärmeren Jahreszeit fast alle zwei Wochen Arbeitseinsätze angesetzt.

Trainiert wird mittwochs von 15 bis 19 Uhr in zwölf Disziplinen des Deutschen Schützenbundes. Fünf Mannschaften nehmen am Wettkampfbetrieb teil. Insgesamt hat der 1990 aus der Abteilung Schießen der ASG Vorwärts und dem nach der Wende gegründeten Schützenclub hervorgegangene, bis 2011 dem KSC angehörende und dann eigenständige Verein rund 50 Mitglieder. Mitmachen können Kinder ab zwölf Jahre bis Senioren für 20 Euro pro Monat (Schüler zehn, Azubis/Studenten 15).