16-Jährige sexuell belästigt

Radensleben (RA) Ein alkoholisierter 61-Jähriger hat sich am Mittwoch Nachmittag in Radensleben strafbar gemacht. Nach Verlassen des Linienbusses soll er eine 16-Jährige angesprochen und dieser mitgeteilt haben, dass er sie liebe und Kinder mit ihr haben möchte. Zu diesem Zeitpunkt soll er sein entblößtes Geschlechtsteil in der Hand gehalten haben. Der Mann wurde nach der Tat ein Alkoholgehaltvon 1,6 Promille nachgewiesen.