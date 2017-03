Mutmaßlicher Dreifachmörder entzog sich Psychatrie-Terminen

artikel-ansicht/dg/0/

In dem Ausschuss sprach Ludwig über die strafrechtliche Biografie des Tatverdächtigen. Demnach wurde Jan G. schon als Jugendlicher drei Mal verurteilt. Unter anderem wegen Diebstahls, Hausfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Eine erste Haftstrafe erhielt er im Februar 2013. Jan G. kam in die Justizvollzugsanstalt Wriezen (Ostprignitz-Ruppin). Dort sind jugendliche und heranwachsende Straftäter untergebracht.

Von dort erfolgte eine Verlegung in das Haftkrankenhaus nach Brandenburg an der Havel, wo eine Psychose mit Medikamenten behandelt wurde. Wie Ludwig weiter sagte, konnte die psychische Störung durch eine engmaschige Betreuung des Gefangenen in den Griff bekommen werden.

Schließlich folgte im August 2014 die Aussetzung seiner Haftstrafe zur Bewährung. Bereits einen Monat später beging Jan G. weitere Straftaten. Bis September 2015 registrierte die Polizei Einbrüche, einen versuchten Raub und mehrere Morddrohungen gegen seine Mutter und deren Lebensgefährten. Sechs Straftaten kamen später vor dem Landgericht Frankfurt (Oder) zur Verhandlung. Doch erst einmal kam es im Oktober 2015 zu einer erneuten Einweisung in eine Psychiatrie.

Im Herbst 2016 wies ein Gericht die Unterbringung in eine psychiatrische Einrichtung an. Die Entscheidung wurde jedoch zur Bewährung ausgesetzt, weil Jan G. angeblich Einsicht in sein Krankheitsbild gezeigt habe und eine engmaschige Betreuung festgelegt wurde, berichtete der Minister den Mitgliedern des Ausschusses. Ein namhafter Gutachter aus Berlin habe zudem eine positive Prognose ausgesprochen. Zu den Auflagen gehörte eine zweiwöchige Meldung in der Psychiatrie - verbunden mit einer entsprechenden Einnahme von Medikamenten. Außerdem sollten regelmäßige unangemeldete Kontrollen sicherstellen, dass Jan G. weder Alkohol trinkt noch illegale Drogen nimmt.

Kurz nach der Urteilsverkündung wurde der Beschuldigte bei Bayreuth von der bayerischen Polizei aufgegriffen. Er war mit dem gestohlenen Auto seiner Großmutter ohne Führerschein unterwegs. Er widersetzte sich auf aggressive Art einer Blutkontrolle, bei der schließlich Amphetamine festgestellt wurden. Die bayerischen Behörden wiesen ihn in eine geschlossene Anstalt in Hof ein. Dort blieb er bis Anfang Februar 2017.

Am 13. Februar gab es eine Anhörung vor dem Frankfurter Landgericht. Dort wurde geprüft, ob ein Verstoß gegen Bewährungsauflagen vorliege. Jan G. erklärte dabei, dass er eine Freundin in Bayern habe, bei deren Familie er gute Aufnahme gefunden habe. Er versicherte, eine Anstellung bei einem Imker zu haben und sich mit Honigproduktion selbstständig machen zu wollen. Das Gericht sah in der Schwarzfahrt und der Einnahme von illegalen Drogen keinen Verstoß gegen die Bewährungsauflagen. Eine Einweisung in eine geschlossene Anstalt blieb damit weiter ausgesetzt.

Die Bewährungshelferin forderte den Beschuldigten dann zu einem Treffen am 20. Februar auf - dem kam er nicht nach. Vor dem zweiten Termin am 27. Februar erklärte er, krankgeschrieben zu sein. Ein dritter Termin fand nicht mehr statt, weil Jan G. am 28. Februar seine Oma und zwei Polizisten tötete.

Auf Nachfrage der Abgeordneten räumte der Justizminister ein, dass weder klar ist, ob der Beschuldigte in Hof die verschriebenen Medikamente erhielt noch in den Wochen danach bis zur Tat. Alkohol- und Drogenkontrollen hätten in dem Zeitraum auch nicht stattgefunden. Für den CDU-Abgeordneten Rainer Genilke ist es völlig unverständlich, dass zwar die Auflage erteilt wurde, dass sich G. vierzehntägig in der Psychiatrie zu melden habe, aber die Einhaltung dieser Aufforderung nur in der Verantwortung des Betroffenen gelegen haben soll.