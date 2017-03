Heimspiel für die neue Frau Doktor

artikel-ansicht/dg/0/

Nahtloser Übergang: Dr. Hans-Joachim Ritz hängt den Arztkittel, den er selten an hatte, heute an den Nagel. Blutdruck-Messgerät, Stetos-kop und Praxis übergibt er an Allgemeinmedizinerin Dr. Stefanie Theuer.

Seit Tagen schon kommen viele langjährige Patienten mit Blumen und kleinen Geschenken, um sich bei Dr. Ritz zu bedanken. Er selbst hat ein Schreiben verfasst, das in der Praxis in der Robert-Koch-Straße aushängt. Darin bedankt sich der Arzt bei Patienten und Mitarbeitern sowie vielen Partnern, die ihn in den vergangenen mehr als 30 Jahren auf verschiedenste Weise unterstützt haben. "Bis hin zur Autowerkstatt, die mein Auto, mit dem ich zu Hausbesuchen musste, immer ganz schnell repariert haben", wie Dr. Ritz sagt.

1985 war der in Naumburg geborene Internist mit seiner Frau Ilona, ebenfalls Internistin, nach Seelow gekommen. Nach dem Studium in Jena war er zwei Jahre zur See gefahren - als Schiffsarzt bei der Hochseefischerei. "Aus purer Abenteuerlust", erinnert sich der Arzt.

Aus dem, was danach kam, hat er nie ein Geheimnis gemacht: Er wurde zum Wachregiment "Feliks Dzierzynski" nach Berlin abgeworben. "Das war die Chance, nach Berlin zu kommen und eine Wohnung zu kriegen", sagt Dr. Ritz, der es zwölf Jahre dort "aushielt". Denn das Militärische habe ihm "nie gelegen", begründet Ritz, warum er den Dienst quittierte und mit seiner Familie aufs Land, nach Seelow ging.

Dort wurden 1985 Internisten gesucht. Dr. Ritz fing in der Kreis-Poliklinik, seine Frau im Kreiskrankenhaus an. Als die Wende kam und die Poliklinik plötzlich keinen Träger mehr hatte, war die Niederlassung für ihn die Alternative. Seine erste Praxis befand sich in der Baracke der Ex-Poliklinik am Krankenhaus.

Nachdem seine Frau 1993 zur Praxisgemeinschaft an seine Seite gekommen war, bezogen beide 1994 den Neubau neben dem Sportplatz in der Robert-Koch-Straße. Dr. Hans-Joachim Ritz verlagerte seinen Schwerpunkt in Richtung der Allgemeinmedizin.

Jetzt vollzieht er nach, was seine Frau schon vor fünf Jahren getan hat: Die Ultraschall-Expertin übergab damals ihre Praxis an den Kardiologen Dr. Jürgen-Detlef Theuer und war seitdem in Teilzeit noch bei ihrem Mann angestellt. Am 1. April gehen beide in den Ruhestand. Seine Praxis übergibt Dr. Hans-Joachim Ritz an Dr. Stefanie Theuer - die Ehefrau des Kardiologen. Damit wird die Tradition der familiären Praxisgemeinschaft fortgesetzt.

Für die in Wriezen geborene und in Marxwalde aufgewachsene Allgemeinmedizinerin ist die Seelower Praxis ein "Heimspiel". Sie hat 1999 in der Kreisstadt das Abitur abgelegt. - Und dann einen "Umweg" gemacht: Sie erlernte zunächst den Beruf der Steuerfachangestellten - "obwohl ich im Grunde immer Ärztin werden wollte", wie Dr. Stefanie Theuer sagt. Das wusste sie seit der Zeit, da ihre Mutter Krankenschwester im Marxwalder Ambulatorium war.

2002 kam die Zulassung zum Medizinstudium an der FU Berlin. Das erstes Praktikum machte Stefanie Theuer (37) in der Golzower Praxis von Dr. Renate Schmidt. Ihren Mann lernte sie beim Pflege-Praktikum im Krankenhaus Berlin-Buch kennen, ging später mit ihm nach München, wo sie am Uni-Klinikum das obligatorische praktische Jahr absolvierte, das Staatsexamen ablegte und die Ausbildung zur Fachärztin für Innere Medizin begann. Sie sei nicht traurig gewesen, als sich ihr Mann nach der Geburt von Sohn Friedrich (5) für die eigene Praxis und den Wechsel nach Seelow entschied, sagt die junge Ärztin. Sie setzte ihre Facharztausbildung nach der Baby-Pause im Wriezener Krankenhaus fort, bildete sich in verschiedenen Arztpraxen der Region weiter - und bestand am 11. Januar ihre Facharztprüfung als Allgemeinmedizinerin.

Den Patienten in ihrer Praxis ist Dr. Stefanie Theuer keine Unbekannte: Seit Februar vorigen Jahres stand die Wahl-Altfriedländerin Dr. Ritz zur Seite. Den Schwestern in der Praxis hat sie gesagt: "Auf ins Aben-Theuer!"