FSV Union gewinnt Nachholspiel in Bautzen

Es ist ehr ungewöhnlich, dass nach einem Fußballspieler Verlierer- wie Sieger-Trainer unzufrieden sind. So geschehen am Mittwochabend nach dem Kellerduell der Regionalliga Nordost auf der Bautzener Müllerwiese.

"Wir sind hier her gekommen, um die Punkte mitzunehmen. Das ist uns auch gelungen, die Art und Weise war aber sehr fragwürdig. Gerade die ersten 20 Minuten haben wir verschlafen", sagte Gäste-Coach Matthias Maucksch. "Nach dem 4:1 war ich überzeugt, dass das Spiel gelaufen ist. Umso mehr ärgert es mich als ehemaligen Abwehrspieler, dass wir so einen Vorsprung nicht sauber über die Runden kriegen.

Sein ehemaliger Mitspieler Torsten Gütschow, gerademal seit zwei Wochen im Amt, war erst recht angefressen, haderte mit den vergebenen Chancen: "Wir haben die ersten 30 Minuten guten Fußball gespielt und müssen in Führung zu gehen. Dann hauen wir wieder Böcke raus und laden Fürstenwalde zum Toreschießen ein - das geht gar nicht", schimpfte der Übungsleiter des FSV Budissa lautstark. Der 47-jährige Maucksch und der sieben Jahre ältere Gütschow hatten von 1987 bis 1992 gemeinsam für Dynamo Dresden in der DDR-Oberliga und der 1. Bundesliga gespielt.

Die Bautzener Gastgeber hatten in der Anfangsphase zahlreiche Möglichkeiten in Führung zu gehen. Aber Tobias Heppner (4.), Ezequiel Horacio Rosendo (5.) und Josef Nemec (6., 15.) scheiterten am gut reagierenden Daniel Bittner im Gäste-Tor, am Pfosten oder an sich selbst. Nachdem die Druckphase der Ostsachsen überstanden war, schlugen die Gäste zu: Rico Gladrow überspielte die Abwehr mit einem Diagonalball, Keeper Norman Wohlfeld sprang an der Kugel vorbei und Darryl Geurts vollendete.

Die Heimelf blieb weiter gefährlich, aber ohne Durchschlagskraft. Die Versuche von Nemec (Kopfball direkt auf Bittner/32.) und Martin Hoßmang (aus der Drehung am Pfosten vorbei/36.) waren zu unplatziert. Auf der anderen Seite erhöhte Geurts mit der zweiten Chance auf 2:0. Einen Pass von Martin Zurawsky legte er in die lange Ecke - sein achtes Saisontor und gleichzeitig der Pausenstand.

Kurz nach Wiederanpfiff keimte Hoffnung auf bei den Gastgebern: Bittner konnte einen Freistoß nicht fangen, zwei Nachschüsse wurden auf der Linie geklärt, aber der dritte von Maik Salewski fand den Weg ins Tor. Budissa blieb nach dem Anschluss weiter präsent, Hoßmang traf aber nur die Latte (57.).

Dafür stellte der FSV Union mit einem perfekt gespielten Angriff die erneute Zwei-Tore-Führung her: Zurawsky flankte auf Höhe des Elfmeterpunktes, wo Ingo Wunderlich am schnellsten reagierte und per Kopf vollendete. Gladrow erhöhte mit einem Schuss, nach Ecken-Zusammenspiel mit Geurts, gar auf 4:1 - auch da sah Budissa-Keeper Wohlfeld unglücklich aus.

Die Bautzener schienen geschlagen, denn der Gast lief jetzt Angriff um Angriff. Einziges Manko: Der entscheidende Pass kam nicht an oder die Möglichkeiten wurden vergeben. So scheiterte Will Siakam am Pfosten (89.), verzog der ebenfalls eingewechselte Christian Mlynarczyk knapp (90.+1). Und dies hätte sich fast noch gerächt, weil die Abwehrarbeit unverständlicherweise und zum Ärger von Maucksch nachließ, der Gastgeber durch Jiri Sisler und erneut Salewski noch einmal bedrohlich nahe kam. Aber den Schlusspfiff rettete den Spreestädtern die drei Punkte.

"Wir hatten mit Darryl Geurts und einigen anderen die individuelle Klasse, um die Partie in die richtige Richtung zu drücken", resümierte Maucksch. "Dennoch war es eines unserer schwächeren Spiele und ich habe in der Kabine Klartext geredet in der Hoffnung, dass wir am Sonntag wieder eine andere Leistung zeigen."

Gütschow redete sich derweil richtig in Rage: "So einfach, wie wir es heute hatten: Das Spiel ging super los, aber selbst größte Möglichkeiten wurden vergeben. Ich habe die Mannschaft gefragt, ob sie weiß, um was es geht. Wir kämpfen gegen den Abstieg. Es kann nicht sein, dass selbst die Schlüsselspieler konsequent versagen, anstatt vorneweg zu gehen. Wenn das so weiter geht, holen wir keine Punkte mehr. Es reicht nicht, einfach nur zum Training zu kommen. Ich frage mich, ob die Spieler tatsächlich alles tun, um die Klasse zu halten", fand der Bautzener Trainer drastische Worte und drohte: "In nächster Zeit haue ich konsequent dazwischen."

Seine Mannschaft wartet nun schon seit neun Spielen und dem 2:1 Anfang Dezember beim BFC Dynamo auf einen Dreier. Der FSV Union hingegen landete nach dem 1:0 bei Schlusslicht TSG Neustrelitz und dem überraschenden Heim-4:1 gegen den Berliner AK bereits den dritten Sieg in Folge, brachte damit jetzt schon zehn Punkte zwischen sich und die Sachsen. Am Sonntag konnten die Fürstenwalder mit einem weiteren Erfolg über den Tabellennachbarn VfB Auerbach auf Platz 14 vorrücken. Anstoß in der Bonava-Arena ist wie immer um 13.30 Uhr.

FSV Budissa Bautzen: Wohlfeld - Patka, Kolan, Pfanne, Heppner, Salewski, Müller (67. Milde), Hoßmang, Rosendo, Hausdorf (79. Kloß), JNemec (79. Sisler)

FSV Union Fürstenwalde: Bittner - Yesilli, Zwerschke, Wunderlich, Gröschke - Karaszewski, Wuthe (76. Schmidt) - Gladrow, Geurts (83. Siakam) - Zurawsky, Stettin (83. Mlynarczyk)

Tore: 0:1, 0:2 Darryl Julian Geurts (29., 44.), 1:2 Maik Salewski (47.), 1:3 Ingo Wunder-lich (61.), 1:4 Rico Gladrow (71.), 2:4 Sisler (87.), 3:4 Salewski (90.+2) - Schiedsrichter: Robert Wessel (Berlin) - Zuschauer: 334