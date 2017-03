Hoffnungsrunde dominiert

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin/Bad Freienwalde (MOZ) Auch wenn es zum ganz großen Wurf nicht reichte, behielt Dennis Rietz beim Bundessichtungsturnier der männlichen und weiblichen Altersklasse U15 in Berlin trotz der unglücklichen Vorrunden-Niederlage seine gute Laune. Insgesamt 285 junge Judotalente folgten dem Ruf des SV Berlin 2000 in die Hauptstadt und kämpften unter den Augen der Bundes- und Landestrainer. Das Sichtungsturnier der männlichen U15 ist auch unter dem Namen Mondeo-Cup bekannt, der in seine 24. Auflage ging.Die U18 Bundestrainerin Lena Göldi und der U18 Bundestrainer Bruno Tsafack beobachteten sehr genau das Geschehen auf der Matte.

Bei diesem großen Kampfsport-Ereignis startete Dennis Rietz, seines Zeichens amtierender Nordostdeutscher Meister in der Wertungsklasse U 15 mit mehr als 66 Kilogramm im Schnellverfahren in den Wettkampfmodus. Im ersten Duell bekam es der Akteur vom SV Do Keiko Bad Freienwalde mit dem starken Lokalmatadoren Leonard Schmidt vom SC Berlin zu tun. Obwohl nicht unbedingt in der Favoritenrolle, feierte der Bad Freienwalder Judoka zunächst einmal einen Turniereinstand nach Maß. Lediglich 39 Sekunden Kampfzeit benötigte der Blondschopf, um seinen Kontrahenten in die Knie zu zwingen. Mit einem energischen Haltegriff entschied Dennis Rietz das erste Duell zu seinen Gunsten.

Im darauffolgenden Kampf wartete Arne Stephan vom JC Leipzig auf den Kurstädter. In diesem ebenso intensiven wie auch ausgeglichenen Kampf, der sich über die volle Zeit erstreckte,schenkten sich die beiden Gegner nichts. Vielmehr kämpften die Kontrahenten mit offenenem Visier. Doch letztlich hatte Arne Stephan das glücklichere Ende für sich. Mit einem Waza behielt der Sachse diesmal die Oberhand.

Enttäuscht über die durchaus vermeidbare Niederlage verließ Dennis Rietz den Ort des Geschehens. Aber viel Zeit, über die Pleite zu grübeln, blieb ihm nicht wirklich, standen doch wenig später weitere Kämpfe an. Über die Hoffnungsrunde konnte Dennis Rietz noch den dritten Platz erreichen, durfte aber auf gar keinen Fall einen der nächsten Kämpfe verlieren. Alle drei Kämpfe gewann der Kurstädter dann auch mit einem Ippon (voller Punkt), entweder mit einem Wurf oder einem Haltegriff. Damit hat Rietz sich einen beachtlichen dritten Platz bei diesem Bundessichtungsturnier erkämpft und war auch stolz zu den besten drei Kämpfern in der mehr als 66 kg zu stehen.