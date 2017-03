Mobile Raserkontrolle geplant

artikel-ansicht/dg/0/

Golzow (MOZ) In den nächsten Monaten kauft das Amt Golzow eine mobile Geschwindigkeitsanzeigetafel. Auf der jüngsten Sitzung des Amtsausschusses unterstützte nach intensiver Diskussion eine Mehrheit der Ausschussmitglieder das von der Verwaltung vorgeschlagene Projekt. Der Leiter des Bau- und Ordnungsamtes, Axel Kraetzer, informierte über Einsatzmöglichkeiten und Kosten des Geschwindigkeitsanzeigesystems. Er hob hervor, dass für den Betrieb der mobilen Anlage, da es sich um ein nichtamtliches Hinweiszeichen handele, keine Genehmigung durch das zuständige Straßenverkehrsamt erforderlich sei: "An allen Gemeindestraßen kann die Anzeigetafel problemlos zum Einsatz gelangen." Es genüge ein Gemeinderatsbeschluss. Der Kauf des Systems kostet je nach Hersteller zwischen 3000 und 4000 Euro. Vorgesehen ist, eine Anlage mit eigener mobiler Energieversorgung anzuschaffen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1561579/

Die Anzeigetafel soll wechselnd in allen Gemeinden des Amtsbereiches Geschwindigkeiten messen. Nach Auswahl möglicher Standorte ist der Bau kleiner sicherer Fundamente für die Tafel erforderlich. Amtsdirektor Lothar Ebert warb für das Vorhaben: "Wir bekommen aus allen Orten sehr häufig Hinweise von Bürgern über unangepasstes Fahren in Wohnstraßen. Mit der neuen Tafel können wir das Rasen zwar nicht verhindern, aber den Autofahrern einen freundlichen, erinnernden Denkanstoß geben, den Fuß vom Gas zu nehmen. Vorzugsweise wollen wir das Gerät vor Schulen und Kindergärten aber auch an anderen Verkehrsschwerpunkten und in Vorbereitung von Veranstaltungen einsetzen." Lothar Ebert sicherte zu, dass die Verwaltung nach erfolgtem Kaufbeschluss des Gerätes umgehend mit der geforderten kooperativen Planung für dessen Nutzung an unterschiedlichen Standorten im Amtsbereich beginne.