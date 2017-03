Tagesklinik verbucht hohen Bedarf

artikel-ansicht/dg/0/

Wie ein Krankenhaus sieht die Klinik in der Wriezener Straße nicht aus. Die beiden Einrichtungen verteilen sich auf drei Etagen eines von der städtischen Wohnungsbaugesellschaft (WoBaGe) sanierten Wohnblocks und fallen im Stadtbild kaum auf. Wegen des hohen Bedarfes in Bad Freienwalde und Umgebung war vor zwei Jahren die Tagesklinik des Martin-Gropius-Krankenhauses eröffnet worden. Bei einem Tag der offenen Tür präsentierten beide Einrichtungen am Mittwochnachmittag ihr Leistungsspektrum. Viele Besucher schauten sich um und lauschten den Fachvorträgen.

"Wir behandeln hier Depressionen, affektive Störungen, Angststörungen, Traumafolgestörungen, Psychosen und psychosomatische Krankheiten", zählte Oberärztin Sandra Schulz-Hartmann Krankheitsbilder auf, die in der Tagesklinik in der Regel therapiert werden. Die Medizinerin ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und leitet die Tagesklinik.

Im Gegensatz zur stationären Behandlung in Eberswalde bleiben die Patienten der Tagesklinik in ihrem gewohnten Umfeld Zuhause, werden aber in der Tagesklinik von 8 bis 15.30 Uhr therapiert. Die Behandlung ist auf die individuellen Bedürfnisse abgestellt und enthält Einzelgespräche, Gruppengespräche, Ergotherapie, Bewegungs- und Sozialtherapie sowie Musiktherapie. Durch den Wechsel der Therapeutin Gudrun Anders von Eberswalde nach Bad Freienwalde habe sich hier ein Zentrum für Musiktherapie gebildet, betonte die Oberärztin. "Wir singen hier häufig gemeinsam", sagte Sandra Schulz-Hartmann, die die gute Zusammenarbeit mit den Kollegen hervorhob. "Wenn wir hier gut im Team arbeiten, ist das gut für die Patienten", so die Oberärztin. Gemeinsam versuchen sie Lösungsansätze für die Patienten zu finden, die sie mit nach Hause nehmen. Die Patienten können nicht direkt in die Tagesklinik kommen, sie werden von den Ärzten überwiesen.

18 bis 20 Patienten werden pro Tag in der Klinik behandelt und erhalten eine Tagesstruktur, in dem sie beispielsweise gemeinsam frühstücken, einkaufen und selbst kochen. Sie bleiben fünf bis sechs Wochen, bei Bedarf auch länger. Neben der Oberärztin arbeiten in Bad Freienwalde drei Krankenschwestern, zwei Psychologen, eine Sozialarbeiterin, eine Ergo- und eine Musiktherapeutin.

Im Erdgeschoss eröffnete das Martin-Gropius-Krankenhaus im Januar eine Psychiatrische Institutsambulanz (PIA). "Wir sind ein multiprofessionelles Team, das Sprechzeiten anbietet", sagte Dr. Andrea Müller, Chefärztin aller PIAs des Gropius-Krankenhauses. Die Ambulanz stelle keine Konkurrenz zu niedergelassenen Ärzten in Bad Freienwalde dar, weil der Bedarf so hoch sei. Im Gegenteil, die Zusammenarbeit sei sehr gut, so Dr. Müller. Die Institutsambulanz sei für schwierigere Fälle psychiatrischer Erkrankungen vorgesehen, deren Behandlung einen hohen Aufwand verlange, formulierte es die Chefärztin. Die PIA mache auch Hausbesuche und versorge die Patienten in Heimen. Häufige Krankheitsbilder seien Persönlichkeits- und Anpassungsstörungen sowie psychiatrische Erkrankungen aller Art.