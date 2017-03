Ärger wegen Gebührenerhöhung

artikel-ansicht/dg/0/

Dennoch rügte etwa Oliver Kreuels, Sprecher der Interessensgemeinschaft "Gerechtigkeit für Altanschließer", den Umgang des WAH mit den Altanschließern. In der Kritik steht vor allem die jüngst von den Bürgermeistern in der Verbandsversammlung des WAH verabschiedete Erhöhung der Trinkwassermengengebühr.

"Die jetzt ergangenen Bescheide des WAH auf Vorauszahlungen auf das Trinkwasser enthalten nicht den geringsten Hinweis auf ein Gebührensplitting, also die Erhöhung. So können die Betroffenen faktisch gar nicht merken, dass sie abkassiert werden, außer sie verfolgen stets alle Beschlüsse des WAH. Den Bürgern mit klebrigen Fingern das Geld aus dem Beutel zu fingern, macht doch kein Mensch", empörte sich Kreuels. Er sprach in diesem Zusammenhang von "fehlender Transparenz und unzureichende Wahrnehmung der Informations- und Aufklärungspflicht und mangelnde Daseinsfürsorge", so die Vorwürfe, die sich auch gegen die Bürgermeister des Verbandsgebiet richten. Kreuels rät Betroffenen, sich an das Wassernetz Brandenburg oder den VGDN ( Verband Deutscher Grundstücksnutzer) zu wenden, um rechtliche Hilfe zu erfahren.

Eckart Johlige wiederum, Stadtverordneter in Nauen, findet die Praxis des WAH und der Verbandsversammlung vor dem Hintergrund der Gebührenerhöhungen "schlichtweg skandalös"."Aus meiner Sicht wird hier in besonders grober Weise gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz verstoßen. Das ist nichts anderes als eine Retourkutsche gegen die erfolgreichen Kläger. Statt einen Beitrag von beispielsweise 400 Euro zu zahlen, gegen den sich einige Kläger mit Erfolg gewehrt hätten, müssten manche jetzt auf Sicht von zehn Jahren etwa 3000 Euro mehr an Verbrauchsgebühren zahlen."

Der Jurist Johlige hat deshalb nunmehr eine Normenkontrollklage gegen die Beitragssatzungen des WAH beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg eingereicht, die dort unter dem Aktenzeichen 9 A 2.17 anhängig ist.

"Die Art und Weise wie sich der WAH unter Berufung auf formale Aspekte gegen die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts stellt und weiter die auf verfassungswidriger Grundlage erhobenen Beiträge einbehält, stößt jedem Menschen mit Sinn für Gerechtigkeit vor den Kopf", meinte er weiter.

Anfang März hat der Verband mit einer Vielzahl von Bescheiden die mehr als 4000 Anträge vieler Betroffener auf Wiederaufnahme des Verfahrens, Rückzahlung der Beiträge und auf Staatshaftung abgelehnt. Johlige will auch dagegen juristisch vorgehen.

WAH-Geschäftsführer Seelbinder, der lediglich die einvernehmlich getroffenen Beschlüsse der Verbandsversammlung umsetzen muss, kann die neuerliche Kritik indes nicht nachvollziehen, zumal alles auf der Internetseite fein säuberlich und transparent dokumentiert sei. Zur Klage selbst sagte er: "Ich möchte bezweifeln, dass der richtige Weg eingeschlagen wurde. Ich könnte es nachvollziehen, wenn gegen die Gebührensatzung Klage erhoben worden wäre. Die Normenkontrollklage ist nicht zielgerichtet. Es ist ohnehin Unsinn von einem Skandal zu sprechen. Es sollte stets sachlich argumentiert werden. Ich selbst stehe zur Entscheidung der Verbandsversammlung."