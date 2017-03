Polizeibericht Schwedt vom 23.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Brüssow. Einen Einbruch gab es in der Zeit zwischen dem 17. und 21. März in Brüssow in der Löcknitzer Straße. Gewaltsam drangen Täter in die Räume einer Firma ein, durchsuchten alles und stahlen Buntmetall. Der Firma entstand ein Schaden von 450 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Navigationsgerätgestohlen

Schwedt. Einen Pkw Renault brachen unbekannte Täter Dienstagnacht in Schwedt auf. Gestohlen wurde ein Navigationsgerät. Dem Autobesitzer entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro.