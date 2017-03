Tornados donnern über Oberhavel

artikel-ansicht/dg/0/

Liebenwalde (OGA) Drei Tornados der Bundeswehr haben am Mittwoch vielen Einwohnern von Liebenwalde einen gehörigen Schrecken versetzt. Doch der Tiefflug über den Dächern der Stadt war gesetzeskonform.

Mit einem Höllenlärm haben am Mittwochnachmittag drei Kampfflugzeuge der Bundeswehr vom Typ Tornado die Stadt Liebenwalde überquert. Die Flugzeuge flogen um 15.52 Uhr mit einer Geschwindigkeit von etwa 785 Kilometern pro Stunde in einer Höhe von 185 Metern über Grund. Das teilt Hauptfeldwebel Agathe Kulla, Sprecherin beim Luftfahrtamt der Bundeswehr, nach der Auswertung der Radardaten auf Anfrage mit. Der Tornado-Typ kann wesentlich schneller fliegen. Im Tiefflug erreicht das Flugzeug eine Maximal-Geschwindigkeit von bis zu 1,3 Mach - es ist also schneller als der Schall unterwegs.

Das Kölner Amt erfasst sämtliche militärischen Flüge in Deutschland mit Radarsensoren. Die Tornados vom Taktischen Luftwaffengeschwader 33 in Büchel (Rheinland-Pfalz) überquerten Liebenwalde 35 Meter über der genehmigten Mindestflughöhe von zirka 150 Metern. "Der Einsatz erfolgte unter Beachtung der flugbetrieblichen Bestimmungen", so die Sprecherin. Der Fliegerhorst Büchel ist nur 532 Kilometer Luftlinie von Liebenwalde entfernt.

Ob in Zukunft Liebenwalde und Umgebung häufiger zu Ausbildungszwecken überflogen werde, konnte die Sprecherin nicht beantworten. Der Bereich Liebenwalde unterliege keiner besonderen Einschränkung für den militärischen Flugbetrieb, heißt es in der Mitteilung weiter. Dies gelte grundsätzlich überall im Bereich der Bundesrepublik Deutschland. Militärische Tiefflüge würden im Rahmen der freien Streckenplanung der Verbände durchgeführt und seien unter anderem vom Ausbildungsbedarf, den vorherrschenden Wetterbedingungen sowie der technischen Verfügbarkeit der Luftfahrzeuge abhängig. "Eine belastbare Aussage wann, wie oft und wo diese Flüge durchgeführt werden, ist daher nicht möglich", teilte Agathe Kulla mit.