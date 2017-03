Polizeibericht Bernau vom 23.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Schwanebeck. Mit 77 Kilometern pro Stunde mehr als erlaubt ist ein Autofahrer am Dienstag auf der A10 unterwegs gewesen. Der Raser war bei einer Geschwindigkeitsmessung, die am Autobahndreieck Barnim in der Zeit zwischen 15 und 20 Uhr durchgeführt wurde, auf dem Streckenabschnitt, auf dem Tempo 120 gilt, geblitzt worden. Bei dem „Spitzenreiter“ der Kontrolle zeigte das Messgerät Tempo 197 an. Von insgesamt 7198 gemessenen Fahrzeugen überschritten 198 das Tempolimit. Neun Autos waren so schnell, dass die Fahrer mit einem einmonatigen Fahrverbot rechnen müssen.

Drei Schwerverletztenach Kollision

Friedrichshof. Bei einem Unfall auf der L200 am Dienstagabend sind die drei Insassen eines Autos schwer verletzt worden. Die Fahrerin des VW, der Richtung Berlin unterwegs war, hatte gegen 15.40 Uhr zwischen Friedrichshof und Schwanebeck einen Lkw überholt. Bei dem Versuch, danach auf die rechte Spur zu wechseln, kam es zur Kollision mit dem Lastwagen. Das Auto kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Für die Bergung und wegen des Einsatzes des Rettungshubschraubers musste die Fahrbahn gesperrt werden.

Fahrrad aus Bungalow verschwunden

Wandlitz. Bei einem Einbruch in einen Bungalow in der Straße Krumme Lanke in Lanke haben Diebe ein Fahrrad gestohlen. Der Einbruch passierte zwischen dem4. und 21. März. Die Eindringlinge hinterließen einen Schaden von rund 1100 Euro.

Zepernick. Der Straßenausbau im Musikerviertel wird fortgeführt. Deshalb sind die Kreutzerstraße zwischen Lisztstraße und Haydnweg sowie der Haydnweg selbst für den Verkehr gesperrt. Die Baumaßnahme, die ursprünglich Ende des vergangenen Jahres abgeschlossen sein sollte, wurde bis zum 30. Juni verlängert.

