Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 23.03.2017

Beamte von Landes- und Bundespolizei haben am Dienstagmorgen auf der Rosa-Luxemburg-Straße einen Pkw Skoda gestoppt. Im Zündschloss steckte ein schlossfremder Gegenstand.Das Auto war im Magdeburger Raum gestohlen worden. Der 19-jährige Fahrer wurde vorläufig festgenommen. Auf der Autobahn haben Bundespolizisten und polnische Grenzschützer zudem einen in Thüringen gestohlenen Transporter sichergestellt. Der Mercedes-Transporter ist auf eine Firma in Berlin zugelassen. Der 33-jährige Fahrer wurde ebenfalls vorläufig festgenommen.

Beim Ladendiebstahl erwischt

In einem Einkaufsmarkt hat ein Ladendetektiv am Dienstagmorgen beobachtet, wie ein Mann Waren aus den Regalen nahm und damit ohne zu bezahlen den Markt verlassen wollte. Der Ladendetektiv hielt ihn fest und rief die Polizei. Die Beamten fanden bei dem 27-Jährigen Waren im Wert von etwa 110 Euro. Er wurde zur Klärung seiner Identität vorläufig festgenommen und anschließend entlassen.

Kleintransporter kippt auf die Seite

Auf der Autobahn hat der Fahrer eines Kleintransporters, der in Richtung Polen unterwegs war, die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das Auto geriet ins Schleudern und landete seitlich liegend auf dem rechten Fahrstreifen. Fahrer und Beifahrer wurden leicht verletzt ins Klinikum gebracht. Die Fahrspur war zeitweise gesperrt.

Scheinwerfer ausgebaut

Unbekannte Täter haben zwischen Dienstag, 22.45 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, aus einem VW Touareg beide Frontscheinwerfer ausgebaut. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit an der Schulstraße. Dem Fahrzeughalter entstand ein Schaden von 1500 Euro.

Der Blitzer der Stadtverwaltung steht heute unter anderem an der Witzlebenstraße.

Blitzer