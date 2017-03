Polizeibericht Freienwalde vom 23.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1561588/

Strausberg. Nach einem Zeugenhinweis hat die Polizei am Dienstagabend eine Aufzuchtanlage für Cannabis in einem Mehrfamilienhaus in der Strausberger Elisabethstraße entdeckt. Es handelte sich um mehrere Hundert Pflanzen. Die beiden Männer, die sich in der Wohnung befanden, wurden in Gewahrsam genommen.

Betrügerischer„Enkel“ abgeblitzt

Wriezen. Ein Mann rief am Dienstagabend bei einer älteren Dame an. Er gab vor, ihr Enkel zu sein, und erbat Bargeld in Höhe von 8000 Euro, um eine angebliche Anschaffung bezahlen zu können. Nach einer direkten Ansprache durch die Frau beendete der Mann das Telefonat. Die Polizei nahm die Anzeige auf und leitete Ermittlungen ein.