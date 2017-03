Polizeibericht Strausberg vom 23.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg. Das Finden einer Indoor-Plantage für Cannabis und zwei Festnahmen sind das Ergebnis eines Polizeieinsatzes Dienstagabend in der Elisabethstraße. Nach dem Tipp durch einen Zeugen kontrollierte die Polizei die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus und wurde fündig. Die Beweismittel wurden gesichert. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern derzeit noch an.

Älterer Herr betrogen

Hönow. Ein älterer Herr ließ sich in der Postbank eine höhere dreistellige Bargeldsumme am Schalter auszahlen. Auf dem Weg nach Hause wurde er von einer männlichen Person angesprochen. Der Unbekannte wollte Kleingeld gewechselt haben. Dieser Bitte kam der Mann. Zu Hause stellte er fest, dass das ausgezahlte Bargeld aus der Brieftasche fehlte.

VW Cady gestohlen

Petershagen-Eggersdorf. In der Nacht zum Dienstag wurde in der Ferdinand-Dam-Straße ein VW Caddy gestohlen, der auf dem Grundstück des Eigentümers stand. Der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Alarmanlage vertrieb Einbrecher

Hönow. In der Waltraudstraße versuchten Unbekannte gewaltsam in der Nacht zu Dienstag in ein Eigenheim einzudringen. Die Alarmanlage schlug an. Die Einbrecher verschwanden. Schaden: mehrere Hundert Euro.