Polizeibericht Neuruppin vom 23.03.2017

Neuruppin (moz) Neuruppin (RA) Ein Streit über illegal abgezapften Strom endet mit Gewalt. In einem Mehrfamilienhaus inder Wuthenower Straße in Alt Ruppin beschwerte sich in der Nacht zu Mittwoch 34-jähriger Hausbewohner bei einem 22-jährigen Nachbarn. Dieser hatte sich eine Leitungbis in den Hausflur gelegt. Der Stromdieb wurde böse und zerschmetterte dem Kritiker eine Bierflasche auf dem Kopf. Dieser ging kurz benommen zu Boden. Rettungssanitäter versorgten den Mann vor Ort. Eine Behandlung im Krankenhaus lehnte er aber ab. Die Polizei musste danach die Tür des Täters gewaltsam öffnen. In der Wohnung trafen sie drei Männer an, außerdem Utensilien für den Drogenkonsum,mehrere Gramm Amphetamine und ein Butterfly-Messer. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt. Es wurden Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung, wegen des Drogenbesitzes sowie wegen des Abzapfens elektrischer Energie aufgenommen.