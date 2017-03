Abitur wird wieder mit Berlin vergleichbar

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Brandenburgs Gymnasiasten werden ab dem Schuljahr 2018/19 zwei statt bisher fünf Leistungskurse wählen. Das kündigte Bildungsminister Günter Baaske (SPD) am Donnerstag im zuständigen Landtagsausschuss an. Damit kommt Brandenburg einer Auflage der Kultusministerkonferenz nach und stellt wieder die Vergleichbarkeit zum Berliner Abitur her.