Bolte bezwingt Breddin

Wittstock (RA) Acht Spiele. Acht Siege. So erfolgreich wie die Bolte-Grundschule aus Fehrbellin war am Donnerstag keine der 13 konkurrierenden Zweifelderball-Teams. Dabei hatte Sportlererin Bianca Andretzke noch nicht mal ihre Stärksten im Kreisfinale "Jugend trainiert für Olympia" an Bord.

"Damit haben wir überhaupt nicht gerechnet", zeigte sich die Fehrbelliner Sportlehrerin stolz. Sicher zählte ihre Mannschaft zu den Medaillenanwärtern, aber "mir fehlten drei aus der sechsten Klasse". Das Alter spielt schon eine gewisse Rolle, weiß auch Schulsportkoordinator Axel Simon. "Einsatz und Wille kann jeder zeigen. Aber der Stand in Technik und Taktik ist auch heute wieder unterschiedlich gewesen." Die Bolteschüler um Strohpuppe Lennard Kröhling wollten sich laut Andretzke ins Mittelfeld spielen. Für das Team sprachen zum einem die intensive Trainingsarbeit und zum anderen die Vorgeschichte. Es gibt eine Arbeitsgemeinschaft Zweifelderball. Und Fehrbellin nahm in den Vorjahren schon an Regionalfinals teil.

Für beide Finalisten des Kreisfinales geht es am 4. Mai nach Nieder Neuendorf. Dass Seriensieger Breddin diesmal von Fehrbellin im Finale mit 6:0 geschlagen wurde, lag an der Anzahl der herausragenden Spieler.

Enttäuschte Augen prägten die Gesichter der Verlierer. So gehört die Evangelische Schule Neuruppin immer zu den Anwärtern auf vordere Plätze. Die 0:8-Niederlage im letzten Vorrundenspiel gegen Fehrbellin brachte das Team um Hanspeter Erdmann aber aus dem Rhythmus. Es verlor im Halbfinale gegen Breddin, das war die lautstärkste der 51 Begegnungen, mit 0:6. Auch im kleinen Endspiel hatte der Gegner aus Kyritz zum Ende acht Spieler auf dem Feld.

Schulleiterin Marina Makowiak aus Lindow sah ihr Team nach drei 0:10-Niederlage wie im "Delirium". Offenbar waren die Gedanken ihrer Schüler noch "bei unserem Zirkusprojekt aus der vorigen Woche. Dabei war ich hoffnungsfroh hergekommen, weil wir voriges Jahr in der Wettkampfklasse IV recht gut gewesen sind." Patrick Jähn von der Grundschule Flecken Zechlin sah die Stolperstelle seiner Mädchen und Jungs im Patzen "gegen die vermeintlich Schwächeren". Flecken hatte die favorisierten Gegner mehrfach am Rand der Niederlage. Doch die zwischenzeitliche Überzahl wurde im Spielverlauf noch hergegeben.

Ihre Zielvorgabe erreichte die Karl-Liebknecht-Schule. Wenngleich in den ersten beiden Partien laut Lehrer Mathias Jäkel "viel liegen gelassen wurde", so steigerte sich seine Mannschaft. Ein Höhepunkt: der 7:0-Erfolg über die stark gehandelten Alt Ruppiner. Jäkel: "Ich bewundere die kleinen Schulen wie Breddin, die immer gute Teams hervorbringen. Ein, zwei richtig Gute reichen." Der Karli-Erfolg (zehnter Rang) sei Ergebnis des Ganztagsprogramms, das seit eineinhalb Jahren angeboten wird. "Heute habe ich sogar fünf dabei, die noch in der WK V (also die jüngeren Schüler) spielen können. Das hier ist ein schönes Extra zum Schulalltag."

"Ich denke", so Axel Simon, "dass wir von den 14 Mannschaften ein gutes Turnier gesehen haben. Und ich freue mich schon auf das Regionalfinale, in dem Ostprignitz-Ruppin traditionell eine recht ordentliche Rolle spielt." Beinahe wären es am Donnerstag sogar 15 Mannschaften geworden. Nur hatte Blumenthal den Meldetermin verpasst.