artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburger Tor nach Terroranschlag in britischen Farben

Berlin (dpa) Nach dem Anschlag in London strahlt das Brandenburger Tor in Berlin in den Farben der britischen Flagge. Mit der Flagge "Union Jack", die am Donnerstagabend auf das Berliner Wahrzeichen projiziert wurde, solle die Solidarität mit den Opfern des Terroranschlags vom Mittwoch in London zum Ausdruck kommen, hatte eine Senatssprecherin erklärt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1561595/





Das in britischen Farben angestrahlte Brandenburger Tor ist am 23.03.2017 in Berlin zu sehen. Mit dem Anstrahlen des Brandenburger Tores zeigen die Berliner ihre Anteilnahme an den Opfern des Anschlags von London.



© dpa