Versteigerung zweier Inseln im Scharmützelsee

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Saarow/Berlin (MOZ) Für ein Vielfaches der Mindestgebote sind am Donnerstag in Berlin die Inseln Großer und Kleiner Werl im Scharmützelsee versteigert worden. Die Käufer hüllen sich über ihre Vorhaben in Schweigen. Unterdessen kritisiert der Naturschutzbund (Nabu) die Verkaufspraxis des Bundes.